De Marcelo Ebrard a Ernestina Godoy: Ellos son los primeros 6 integrantes del gabinete de Sheinbaum

“Son hombres y mujeres de primera”... La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reveló este jueves 20 de junio una parte de su gabinete al dar a conocer los primeros seis integrantes de su equipo que le ayudará a gobernar durante los próximos seis años.

En conferencia de prensa, Sheinbaum se dijo contenta y orgullosa porque aceptaron la invitación los funcionarios que ahora formarán parte de su equipo. “Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que, además, nos han ayudado mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años”, sostuvo.

Asimismo, la próxima presidenta de México destacó que uno de sus principales objetivos durante su mandato es el crecimiento económico del país, el desarrollo con justicia y bienestar, además del respeto al medio ambiente. “Tenemos claro que hay un mandato de México y que no vamos a traicionar ese mandato”, expresó.

Gabinete de Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes son los primeros seis integrantes de su equipo?

Antes de presentar a su gabinete, Sheinbaum aseguró que se siente “muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación”. Estos son los primeros seis integrantes de su gabinete:

Marcelo Ebrard: Será el titular de la Secretaría de Economía.

Será el titular de la Secretaría de Economía. Rosaura Ruiz: Será la titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Juan Ramón de la Fuente: Será el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Alicia Bárcena Ibarra: Será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Berdegué Sacristán: Será el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Será el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ernestina Godoy Ramos: Será la titular de la Consejería Jurídica.

Antes de concluir su mensaje, la morenista informó que el próximo jueves dará a conocer la segunda parte de su gabinte, es decir, otras seis personas que conformarán su equipo.

A petición de la excandidata presidencial, Marcelo Ebrard expresó unas palabras, las cuales aseguraron que es un honor y privilegio acompañar a Sheinbaum, por lo que se comprometió a trabajar con “todo empeño, dedicación y compromiso” para cumplir los objetivos del país.

Ante esto, anticipó que una de sus funciones al frente de la Secretaría de Economía será cumplir “con la prosperidad compartida”, por lo que destacó que estará al frente de la renovación de los tratados entre México, Estados Unidos y Canadá. “Vamos a cumplir y siempre tener presente: No mentir, no engañar y no robar al pueblo de México”.