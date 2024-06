Marcelo Ebrard cierra la puerta a modificar reforma al Poder Judicial

La reforma al Poder Judicial se ha convertido en tema de contrastes. En Morena, partido que arropa dicho proyecto, se han dejado ver discrepancias entre los militantes que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador para apresurar la aprobación de la reforma y aquellos que prefieren un diálogo antes de mover cualquier ficha.

Marcelo Ebrard pertenece al segundo grupo. Aunque el ex canciller de México manifiesta una sintonía (casi) parecida al mandatario federal, en diversas ocasiones ha asegurado que es difícil realizar cambios radicales a la reforma del Poder Judicial.

Este martes18 de junio, en entrevista con medios, Ebrard señaló que ‘todo se puede perfeccionar, pero no habrá cambios sustanciales’, refiriéndose al proyecto judicial, que plantea que los jueces y ministros sean electos por voto popular.

Además, expresó que durante su campaña, la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum prometió dialogar antes de tomar alguna decisión sobre la polémica propuesta: ‘No podrías modificar sustancialmente el contenido de lo que llevaste a la elección, porque ¿entonces para qué la llevaste?’.

El pasado 2 de junio, tras la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, y la excepcional mayoría en el Congreso de Morena, los mercados colapsaron y el peso sufrió una de sus peores caídas. Los inversionistas se encuentran en la incertidumbre de saber qué cambios constitucionales habrá con la mayoría del partido oficialista en las Cámaras.

¿Cuál es el puesto actual de Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard jugó un importante papel durante la campaña de la virtual presidente, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el ex secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador, ha anunciado que tiene sus propios planes.

A unos días de que Sheinbaum de a conocer su gabinete, Ebrard aseguró que no fue convocado. ‘No, a mí no me han invitado, ya les diré, a ver de qué es lo que nos enteramos’, señaló. Pero el exfuncionario, quien fue uno de los hombres más cercano del presidente, tiene un lugar asegurado en la Cámara de Diputados.