(VIDEO) Claudia Sheinbaum interrumpe discurso al ser sorprendida por sismo: ‘Todo está bien’

Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial 2024, fue sorprendida por un ligero sismo durante un evento político que se realizaba este sábado en Santa María Huatulco, Oaxaca.

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, se trató de un sismo de magnitud 4.4 grados que ocurrió a las 13:47:06 horas de este sábado.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 13 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX 22/06/24 13:47:06 Lat 15.89 Lon -96.10 Pf 60 km pic.twitter.com/PSi20HbftQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 22, 2024

En el preciso momento en que se presentó el sismo, Claudia Sheinbaum se encontraba al frente del escenario rindiendo un discurso por lo que al sentir el movimiento telúrico prefirió no entrar en pánico y pidió tranquilidad a todos los asistentes, incluyendo a los funcionarios que estaban presentes y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo está bien, tranquilos”, expresó la virtual presidenta electa ante miles de habitantes de Oaxaca.

Durante el evento “Acciones para el bienestar de Oaxaca” del gobierno de @lopezobrador_, desde Santa María Huatulco, se registró un sismo que fue percibido por la presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum @Claudiashein, mientras daba su discurso:



“Está temblando”… pic.twitter.com/lLISpApf63 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 22, 2024

Cabe recordar que tras ocurrir un sismo se pueden presentar distintas réplicas, por lo que las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la tranquilidad al momento de ocurrir un sismo.

Posteriormente se deben revisar los inmuebles para descartar cualquier posible daño estructural y también se le pide a los mexicanos utilizar los teléfonos únicamente en caso de emergencia, debido a que las líneas se pueden saturar.

AMLO otorga títulos de propiedad a familias de Oaxaca

Durante el mismo evento en Oaxaca, el presidente López Obrador empezó a entregar a familias oaxaqueñas las escrituras para la regularización de asentamientos urbanos, tras realizarse la reconstrucción de casas que resultaron afectadas por el huracán ‘Agatha’.

“No puede ser que haya una zona turística de gran lujo (…) y la gente que trabaja en esos hoteles (…) tenga que vivir en colonias que no están regularizadas, en donde no tienen sus escrituras, eso no lo queremos. No debe haber esa desigualdad”, dijo el mandatario.

“Sino nos alcanza el tiempo (…), yo ya hablé con la presidenta y ella le va dar continuidad, nada más por cuestiones de tiempo, se van a seguir entregando las escrituras”, añadió.

La reconstrucción de casas en Oaxaca se pudo realizar debido a que el Fonatur “donó al Instituto Nacional del Suelo Sustentable un total de 6 mil 394 hectáreas”.

Para la reconstrucción de viviendas en 31 municipios de Oaxaca se destinó una suma total de 2 mil 380 millones de pesos, previamente se realizó un censo a toda la población afectada.

Esta acción permite garantizar “que miles de familias oaxaqueñas obtengan sus títulos de propiedad”.

“Los grandes lugares donde se ha desarrollado el turismo, no solamente se piensa en los hoteles, sino que se piensa principalmente en el pueblo y por eso la entrega de escrituras el día de hoy”, agregó Claudia Sheinbaum.