¿Cómo salió AMLO de su chequeo clínico del lunes? Así está la salud del presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que se encuentra bien de salud después de que el lunes se realizara un chequeo médico.

En su conferencia diaria desde Palacio Nacional, el mandatario dio a conocer que fue a realizarse un estudio médico, después de que fuera cuestionado por periodistas sobre el lugar al que se trasladó al terminar su mañanera.

“Fui a darme un chequeo médico. Uff al 100. Muy bien de salud. Ya ven que uno ya esta lleno de achaques. Dicen mis adversarios que estoy chocheando y hay que cuidarse, vale más prevenir”, aclaró.

El lunes 17 de junio, al terminar su conferencia mañanera el mandatario habría acudido a realizarse un chequeo general, como cada seis meses; sin embargo, el día de hoy afirmó que se siente bien y explicó que debe de tomar gran variedad de medicamentos.

”Estoy muy bien, tengo que tomar mis medicinas, un buen coctel, pero afortunadamente estoy bien”, comentó.

En este sentido, López Obrador debe acudir periódicamente al doctor, debido a que padece hipertensión, enfermedad que tiene que ver con la presión arterial, además de que ya le dio un infarto en diciembre de 2013.

“Mi asunto tiene que ver con la hipertensión porque me dio un infarto hace 10 años (...) hay que hacerse análisis pero depende de lo que coma uno y de los fármacos que tome para que no haya colesterol y acumulación de grasas, pero salí muy bien para irme a Palenque”, dijo.

¿Qué le pasó a AMLO en 2013?

López Obrador sufrió un infarto en diciembre de 2013, el cual fue atendido en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México.

En esa ocasión, AMLO llegó al hospital al filo de las 2:30 de la madrugada registrando un fuerte dolor en el pecho y fue operado a las 3:13 horas.

El presidente ha dicho que durante esos minutos se resignó a morir, ya que el dolor era muy fuerte.

“Era tanto el dolor que tenía, que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando”, dijo AMLO en agosto de 2022.

“Afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo, y ya llegó el cardiólogo, el especialista y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron”, recordó.

¿Qué procedimientos quirúrgicos se ha sometido AMLO?

El presidente se ha sometido a cateterismo cardiaco en el Hospital Central Militar en enero del 2022.

De acuerdo con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López señaló que el dirigente se realiza estudios preventivos cada seis meses, que incluyen laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o tomografía.

“Por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar un cateterismo cardiaco”, indicó en enero del 2022.

¿Cuáles son los problemas de salud de AMLO?

López Obrador confesó en noviembre del 2023 que padece “achaques”, como que estaba malo del “carcañal” y que le salió un “tutupiche”.

Dichos malestares se suman a la serie de enfermedades que padece López Obrador, quien sufrió un paro cardiáco y que años después sus padecimientos han sido motivo de preocupación para la ciudadanía.

En abril de ese mismo año el presidente dejó una gira de trabajo de manera abrupta luego de que avisara que tenía COVID y que debía suspender su gira por el sureste mexicano y posteriormente suspender sus actividades durante días.

Sumados los ‘achaques’ que dijo que tenía, estos son todos los padecimientos del presidente López Obrador.

Hipertiroidismo

Gota

Tutupiche

Está malo del carcañal

Angina inestable de riesgo alto

¿Qué es la hipertensión arterial?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que la hipertensión ocurre cuanto las arterias se ponen rígidas, lo que obstaculiza el flujo de la sangre. En consecuencia, el corazón de los afectados tiene que ‘trabajar de más’ para bombear la sangre.

Debido a la carga extra de trabajo que recibe el corazón, la hipertensión arterial puede terminar provocando:

Infartos al miocardio

Ensanchamiento del corazón

Insuficiencia cardiaca

Embolia

Arritmias

¿Cuáles son sus causas?

El instituto cita condiciones como la obesidad; el sedentarismo; el consumo de tabaco, así como la ingesta del alcohol en exceso.

El organismo de salud también señala que la hipertensión arterial puede ser desencadenada si no comes bien; tienes el colesterol elevado; si alguien en tu familia la padece o consumes medicamentos de tipo esteroideo.