¿AMLO pedirá a Claudia Sheinbaum que dé seguimiento a sus reformas? Esto adelantó

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunirá con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional este lunes 10 de junio.

AMLO fue cuestionado en su conferencia ‘mañanera’ de hoy sobre si aprovechará la reunión con Sheinbaum para impulsar las reformas que envió en febrero pasado.

“No, no. Yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza (…) Cómo voy yo a pedirle que continúe con la transformación si ella es parte, protagonista, actora, de este proceso de transformación como millones de mexicanos”, agregó.

López Obrador también criticó a quienes aseguran que la exjefa de Gobierno es una “copia del presidente” y aseguró que estas afirmaciones son “una falta de respeto lamentable”.

¿De qué hablarán AMLO y Claudia Sheinbaum este lunes 10 de junio?

El presidente López Obrador comerá con Claudia Sheinbaum a las 14:30 de este lunes en Palacio Nacional.

Se trata de la primera reunión entre ambos luego de que ella fuera reconocida como presidenta electa por el Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO adelantó que el tema principal del encuentro será para hablar sobre el proceso de transición y entrega-recepción de la Presidencia.

Además, la invitará a recorrer algunos estados con él como parte de la gira que planea para las siguientes semanas.

El mandatario añadió que Claudia Sheinbaum será quien dé a conocer los detalles tras la reunión y los acuerdos a los cuales hayan llegado.

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre las reformas de AMLO?

La semana pasada AMLO habló sobre impulsar nuevamente las reformas enviadas en febrero, en especial la que tiene que ver con el Poder Judicial, ahora que Morena tendrá mayoría en el Congreso a partir del 1 de septiembre.

Dichas afirmaciones ‘tiraron’ al peso y a los mercados a pesar de los intentos de Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de calmar la turbulencia financiera.

Claudia Sheinbaum señaló que las reformas propuestas por AMLO deben discutirse en un parlamento abierto para explicar las propuestas, debatirlas y aprobarlas, según corresponda.

La presidenta electa agregó que lo relacionado con el Plan C todavía no está definido y en cualquier caso, no afectará a los trabajadores.

“Ya lo vamos a poder platicar en su momento. No se va a afectar a nadie, y mi opinión es que se debe abrir un proceso para que se conozca bien”, agregó.