A 15 años del incendio en la guardería ABC: Sobrevivientes acusan omisión del Gobierno

Las víctimas de la guardería ABC dijeron que en otros países sí los reconocen y en México no. (EFE)

Padres de los 49 bebés fallecidos y sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC acusaron al Gobierno mexicano este miércoles 5 de junio, cuando se cumplen 15 años de la tragedia, de no reconocer a las víctimas pese a que toda su vida padecerán traumas y secuelas.

Karla Maritza Gutiérrez tenía tres años cuando ocurrió el incendio en la guardería, subcontratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social Social (IMSS), por lo que afirmó que los funcionarios ocultaron el dictamen médico que establece el daño que sufrió en su sistema respiratorio.

“Las autoridades dicen que soy una niña expuesta, es decir, que solo estuve en la guardería, no quieren reconocer el daño que me dejó el humo tóxico que respiré, los médicos en Estados Unidos dicen que tengo un pulmón más chiquito que el otro y que es irreversible”, aseguró Gutiérrez a EFE durante una vigilia para recordar el hecho.

Su madre, Karla Gastélum, advirtió que aún hay 15 familias en una batalla legal con el Estado mexicano para que reconozca a sus hijos como víctimas del incendio, les brinden atención médica y la reparación integral del daño.

“No sé por qué Zoé Robledo, director del IMSS, dice que mi hija es una expuesta, cuando ella estuvo dentro de la Guardería ABC y respiró el humo tóxico, han pasado 15 años y seguimos luchando, es una pena que otros países nos reconozcan y en México oculten los expedientes para ignorarnos”, afirmó.

El 5 de junio del 2009 en Hermosillo, capital de Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por IMSS.

En el incendio fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.

La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.

Cris Hiram Aguilar es un sobreviviente fanático de los deportes, pero no puede practicarlos porque su sistema respiratorio quedó afectado.

“Tengo asma, un pulmón me funciona al 80 por ciento y el otro al 70 por ciento, debido a tantos medicamentos me salieron úlceras en el estómago, padezco de la vesícula y una enfermedad llamada inmunodeficiencia con predominio de insuficiencia neumococo que afecta mi sistema inmunológico, todo esto me impide hacer esfuerzos físicos”, lamentó.

Las familias denunciaron que actualmente hay órdenes de aprehensión, pero las autoridades no las ejecutan, mientras que funcionarios públicos y socios de la Guardería ABC permanecen impunes.