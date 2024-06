‘Que respiren profundo y sean autocríticos’: AMLO al PAN por impugnación a elecciones 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al dirigente del PAN, Marko Cortés hacer una ‘reflexión seria’ sobre el fracaso de su excandidata, luego de que respaldará la decisión de Xóchitl Gálvez de presentar impugnaciones tras la jornada electoral del 2 de junio.

En su conferencia de prensa ‘mañanera’, el mandatario aseguró que estas elecciones fueron las más limpias y las más libres; sin embargo, reiteró que la oposición está en su derecho de impugnar.

“Está en su derecho (Marko Cortés), pero la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia desde la elección del presidente Madero”, afirmó.

No obstante, el dirigente afirmó que no daría más comentarios al respescto y pidió no caer en la autocomplacencia.

“Tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia es muy importante la autocritica así como saber rectificar. Es de sabios cambiar de opinión, nosotros llegamos aquí para hacer realidad la democracia”, aseguró.

Xóchitl Gálvez anuncia que impugnará la elección 2024

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció el lunes 3 de junio que presentará impugnaciones que prueban que hubo una competencia electoral desigual tras los resultados de la elección 2024.

“Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata”, manifestó a través de su cuenta de X, antes Twtter.

Por su parte, el dirigante del PAN, respaldó a su candidata y aseguró que el partido impugnará los resultados de la elección.

“Vamos a impugnar la elección porque se trató de una elección de Estado. Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también que no fue una contienda limpia ni legítima y que nunca se nos garantizó una cancha pareja”, dijo el líder del PAN en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Marko Cortés señaló inconsistencias en los cómputos distritales, por lo que a partir del miércoles 5 de junio se cotejarán las actas y agregó que defenderán todos los votos emitidos hacia Xóchitl Gálvez y para todos los candidatos y las candidatas panistas.

“El resultado no es favorable y lamentamos que la coalición y nuestros candidatos, no logramos convencer, transmitir el riesgo de destrucción antidemocrático que se está viviendo en el país”, dijo.