Xóchitl Gálvez se declara presidenta tras encuesta de salida de El Financiero: ‘Ya ganamos’

“Ya ganamos”, aseguró la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, quien pidió esperar el conteo de votos del Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer a la persona que sucederá al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Sigan con su labor hasta terminar de contar su último voto y recibir el acta y después, acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital. Que no se nos olvide estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo”, sentenció Gálvez Ruíz, tras la encuesta de salida de EL FINANCIERO.

Xóchitl Gálvez agradeció a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral de este domingo 2 de junio, así como a los representantes de los partidos y los funcionarios de casilla. Además, aseguró que la participación fue muy alta.

“Yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones a pesar de todas las trampas, a pesar de las mentiras, a pesar del abuso de poder y de sus millones de pesos desviados para ayudar a su candidata”

La candidata blanquiazul hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar el voto de los ciudadanos luego de la publicación de los resultados del INE.

¿Qué dice la encuesta de salida de EL FINANCIERO?

Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero, dio a conocer los primeros resultados, previos a la salida del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP 2024) en los que señaló que Caudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ganó las elecciones.

“Lo que esta encuesta de salida proyecta, aquí sí podemos proyectar como ganadora a Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial. No hay una diferencia que nos haga dudar en el margen de error”, explicó.

Xóchitl Gálvez contenta y tranquila tras cierre de casillas

Previo al cierre de casillas como parte de la jornada electoral de este domingo 2 de junio, la candidata del PRI-PAN-PRD adelantó que habrá buenas noticias sobre los resultados de las elecciones presidenciales.

“Yo creo que vamos a tener una muy buena sorpresa, pero estamos esperando resultados oficiales. En este momento no se ha cerrado las casillas, pero el porcentaje de participación indica que va a ser alto y eso es muy positivo para nosotros”, dijo en entrevista para medios de comunicación.

Gálvez Ruíz aseguró que se siente tranquila y feliz por crear una expectativa positiva para la oposición y contó las actividades que realizó después de acudir a ejercer su derecho al sufragio.

“Yo estoy muy tranquila, va a pasar lo que tenga que pasar, ¿para qué acelerarse? Yo me siento feliz de haber logrado entusiasmar a tantos mexicanos de que, en mi casilla, mis vecinos me echaran porras y luego me fui a desayunar y la gente muy contenta. o sea, eso lo logré en muy poco tiempo, crear una expectativa una posibilidad para la oposición”.