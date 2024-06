‘Es realmente un hecho histórico’: AMLO reacciona al triunfo de Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo estar muy contento luego de que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum ganará las elecciones presidenciales del 2024 el domingo 2 de junio.

“Confieso que estoy muy contento por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática”, dijo.

En su conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró haber felicitado ayer por la noche a su sucesora después de que dieran a conocer los primeros resultados de las encuestas en donde Sheinbaum obtuvo entre un 58.3 y 60.7 por ciento muy por delante de su rival, Xóchitl Gálvez, que obtuvo entre 26.6 por ciento y el 28.6 por ciento de los votos.

“Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres desde la primera República federal”, dijo el mandatario y agregó que cuando eso ocurra podrá decir: “Misión cumplida”.

Asimismo se refirió sobre Claudia Sheinbaum como una de las candidatas más votadas en la historia de México, lo que calificó como “histórico” el que haya ganado al presidencia del país.

“Es una mujer inteligente, tanto por su sensibilidad, como por sus grados académicos, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones, que se formó en la lucha estudiantil y en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha tenido cargos, fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México entre otros cargos y sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo, es realmente un hecho histórico, estamos en un momento glorioso”, afirmó.

¿Qué hará AMLO después de que termine su sexenio?

En este sentido, el dirigente aseguró que una vez que haya terminando su mandato y entregue la banda presidencial se retirará de la vida pública y política del país.

“Que se oiga bien y se escuche lejos: terminando mi mandato, me jubilo, y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico. Ya terminó”, sostuvo.

Por lo que añadió que durante estos últimos meses que le quedan de su sexenio realizará visitas a los estados del país para poner en marcha el sistema de Salud IMSS-BIENESTAR.

“Nos vamos a dedicar a concluir todas las obras. Por ejemplo, en materia de salud, vamos a inaugurar en estos últimos meses alrededor de 20 hospitales”, concluyó.