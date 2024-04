Reportan secuestro de Rogelio Núñez, asesor de candidata a diputación en Baja California Sur

La noche del pasado viernes 19 de abril, elementos de seguridad reportaron el secuestro de Rogelio Núñez, asesor de la candidata a diputación local por Fuerza por México, Yusahara Álvarez Manríquez, en la ciudad de La Paz.

Este terrible acontecimiento fue confirmado mediante una transmisión en vivo que realizaba la misma candidata a través de redes sociales. Es el primer caso de violencia confirmado en contra de una persona involucrada en el proceso electoral de Baja California Sur.

El secuestro del asesor Rogelio Núñez ocurrió en las calles J. Mújica y Gana, en la colonia Indeco, en La Paz, Baja California Sur. De manera inmediata se levantó una movilización policiaca con el objetivo de encontrar al asesor de la candidata.

“Estoy reportando que me acaban de levantar a mi asesor, ¿por qué me quieren truncar? ¿Por qué no quieren que llegue? ¿Qué está pasando?”, declaró la candidata.

Las autoridades correspondientes mantienen activa la investigación de este caso, por lo que se espera que en las próximas horas den a conocer los avances.

Violento proceso electoral 2024

El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia y en al menos cuatro entidades se debe analizar si hay condiciones para llevar a cabo la elección, reportaron por separado dos organizaciones no gubernamentales que monitorean los hechos de violencia política en el actual periodo comicial.

Los conteos revelan que en el actual proceso suman entre 24 y 25 aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados en el periodo que va del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de 2022 pasado.

A esto se suman decenas de casos de atentados, secuestros, desapariciones, agresiones, amenazas o intimidación que han sufrido candidatos y políticos en todo el país.

La organización Laboratorio Electoral contabilizó hasta ayer 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de los cuales 51 fueron asesinados; 25 de ellos eran aspirantes.

Mientras que la organización Integralia reportó 300 incidentes de violencia política, asociados a 399 víctimas, lo que implica un promedio de 1.8 víctimas diarias. Dijo que 24 aspirantes o candidatos han sido asesinados. Sin embargo, anoche se reportó la aparición con vida del morenista Adrián Guerrero, quien aparecía en la lista de Integralia.

“El proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México”, señaló Integralia en su actualización del Reporte de violencia política.

Dijo que en el periodo de referencia hubo 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados. El resto de agresiones se distribuye entre secuestros, desapariciones y otras formas de violencia.

Mientras que la organización Laboratorio Electoral, al difundir ayer mismo su Segundo reporte preliminar sobre violencia electoral, puntualizó que el actual proceso superó ya los hechos de violencia registrados en 2018.