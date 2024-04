AMLO contra la ONU: ¿Cuántas veces la ha calificado de ‘florero’ y por qué?

Este martes en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es necesario que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decida expulsar a Ecuador, ya que sino quedará como un ‘florero’.

“Si no se actúa así, la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno y no se puede permitir que se rompa, se vulnere el derecho internacional como se hizo en el caso de Ecuador, porque sino sería la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas”, dijo el mandatario.

Esta petición del mandatario mexicano surge después de que el Gobierno de México denunció formalmente ante la ONU la invasión a su embajada en Quito y también pidió que el expediente que contiene fotos sea circulado entre los miembros de la institución, esto para analizar la petición de expulsión.

El mandatario también consideró necesario que la Corte Internacional de Justicia atienda los planteamientos de México en contra de Ecuador, debido a que se infringió en la soberanía por el derecho de asilo a Jorge Glas.

“Primero separación de Ecuador de las Naciones Unidas, en tanto no se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición. La aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también que no haya repetición en ningún caso y él es el momento para que cualquier Estado de viole la soberanía de una Embajada en otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional se le expulse de la ONU”, añadió.

López Obrador reveló que este mismo martes sostendrá una reunión con presidentes y cancilleres de distintos países de América Latina, esto para analizar su propuesta de eliminar a Ecuador de la ONU y cualquier otro país que cometa este tipo de actos.

“Nuestro planteamiento va orientado a eso, a que se expulse temporalmente en tanto no haya un ofrecimiento de disculpa. Al mismo tiempo que si esto vuelve a presentarse en cualquier país del mundo exista ya un procedimiento (castigo)”, detalló.

¿Cuántas veces AMLO ha llamado ‘florero’ a la ONU?

Aunque parezca increíble, el presidente López Obrador ha llamado ‘florero’ a la ONU en diferentes ocasiones. Aquí los detalles:

El mandatario llamó ‘florero’ a la ONU, tras rechazar la invitación para exponer sus críticas a la Asamblea General, debido a que él consideraba que no se atendían las problemáticas de corrupción y concentración de poder en el mundo; esto ocurrió durante el mes de septiembre del 2022.

“Es un apartó burocrático que se está quedando como un florero y que cuesta mucho”, declaró en la mañanera del 14 de septiembre de 2022.

López Obrador también acusó a la ONU de pronunciarse en contra de la estrategia de seguridad de su Gobierno; nos referimos a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aquí también criticaba una supuesta incapacidad para detener la guerra en Ucrania.

“¿Qué hace, en qué está convertida la ONU? Es un florero. Ya es tiempo de que haya cambios, basta de simulación e hipocresía”, dijo en la mañanera del 9 de septiembre de 2022.

El mandatario también llamó ‘florero’ a la ONU por no diseñar un plan para atender la grave problemática de migrantes.

“Es como un adorno, un florero”, expresó en la mañanera del 21 de septiembre de 2023.

Otra de las ocasiones en las que AMLO nombró ‘florero’ a la ONU fue cuando se enfrentaba la problemática de las vacunas contra COVID-19. Esta expresión fue utilizada por el mismo motivo durante la mañanera del 23 de febrero de 2021 y el 23 de octubre del 2022.

“La ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno”, expresó en la mañana era del 23 de octubre de 2022.

En conclusión, han sido 6 veces en las que el presidente López Obrador ha calificado a la ONU de ser un ‘florero’, esto al contemplar la más reciente declaración del mandatario, pero por distintos motivos.