Gobierno de ‘4T’, ‘sin visión ni interés en el medio ambiente’, apunta José Sarukhán

En el gobierno de la llamada cuarta transformación “no hay visión ni interés” por el medio ambiente, la ciencia ni la biodiversidad, lamentó José Sarukhán, ex coordinador nacional de la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Luego de presidir por 30 años esta comisión y a dos años de haber dejado el cargo, el también exrector de la UNAM, a sus 84 años, reveló que en 2022 “yo quería que hubiera un cambio en la coordinación de la Conabio porque hay gente capacitada en la comisión”.

Para eso, “propuse a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (María Luisa Albores) tres nombres que pudieran presidirla, como dice la ley, y que los entrevistara”.

No obstante, “hicieron un simulacro de entrevista y nombraron a una persona que nada tiene que ver con la ciencia ni la biodiversidad y les dije: ‘yo ya nada tengo que hacer aquí y me voy, me retiro’”, comentó.

En entrevista para el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con el periodista René Delgado, calificó como “un gran error esta reducción que se pretende hacer de la comisión a una dirección, sumida en la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente, porque mata la posibilidad de servir”.

Además, el biólogo criticó que no fue avisado de esta decisión del gobierno, y estimó que, a pesar de la “información y de la amplia base de datos científicos de cómo usar la biodiversidad que se ha logrado en la Conabio, ésta va en una especie de muerte lenta”.

“Es la pérdida de la noción de que los problemas ambientales son multisectoriales y que tiene que ver con todas las secretarías del gobierno federal”, afirmó.

Hay –dijo– una “falta de interés de la actual administración, como en todas las anteriores también, en las cuestiones ambientales, en los bosques, las selvas, los mares y todo el sector ambiental está mal en términos económicos”.

En la Conabio, “un organismo como el que no hay otro en el mundo y que no es oneroso, de entre 150 y 170 millones de pesos al año, se cuenta con mucha información científica de cómo usar la biodiversidad”.

Incluso, comentó, “se proporcionó información para el programa Sembrando Vida para las especies y de cómo reproducir y cuidar los bosques y selvas, pero no les interesó”.

Aclaró que la Conabio es “un organismo con la experiencia y personal tan calificado no se puede borrar y matarlo de hambre, funcionaba muy bien y sus investigaciones se pueden aplicar en otros sectores, como el del agua o el petróleo”.