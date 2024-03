Mayorkas cuenta ‘chismecito’ de Biden y AMLO: EU convenció a México de restablecer freno migratorio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convenció a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, de restablecer las operaciones de cumplimiento de la ley y recapitalizar las agencias federales migratorias que habían permanecido sin fondos en diciembre, reveló Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional,

“Encontramos un número histórico de personas en la frontera sur en diciembre de 2023. México cesó sus operaciones de aplicación de la ley y su agencia no había recibido fondos. El presidente Biden se acercó a López Obrador y le habló sobre la necesidad de reanudar la aplicación de la ley”, dijo en entrevista con el programa State of The Union, de la cadena CNN.

“Luego nos envió al secretario (de Estado, Antony) Blinken y a mí para reunirnos con nuestros homólogos mexicanos y hacer eco del mensaje. México lo hizo. Y las cifras en enero de este año cayeron más de 50 por ciento”, abundó el funcionario cubano-americano.

Mayorkas había relatado en enero pasado en Eagle Pass, Texas, una parte del episodio, pero es la primera vez que menciona que fue necesaria una llamada telefónica del presidente Biden para restablecer los compromisos migratorios de México en su frontera con Guatemala.

Aunque Mayorkas no precisó el momento exacto en que México dejó supuestamente de cumplir sus compromisos, el viaje de los funcionarios a México coincidió con un repunte sin precedentes de encuentros de migrantes en la frontera, que alcanzó su nivel más alto ese diciembre, con 300 mil casos.

Al igual que Biden la semana pasada, Mayorkas apeló a los republicanos del Congreso para aprobar la iniciativa de ley migratoria bipartidista, pues argumentó que el presidente no puede, a través de una acción administrativa, contratar a mil 500 nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ni a 4 mil 300 oficiales para procesar asilos.

Cuestionado sobre las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, en el sentido de que Biden dispone de la facultad legal para tomar todas las medidas necesarias para frenar el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos, Mayorkas lo rechazó categóricamente.

“(Abbott) no podría estar más equivocado. Y, de hecho, el expresidente Trump intentó cerrar la frontera y los tribunales lo pararon y (su plan) nunca vio la luz. Estas declaraciones vienen de un individuo (Abbott) que se niega deliberadamente a coordinar, comunicar y colaborar con otros funcionarios, y trata de causar estragos en otras ciudades y estados del país”, remató.

Mayorkas fue encontrado el mes pasado culpable en el Congreso de los dos cargos del proceso de destitución en su contra iniciado por los republicanos: un rechazo deliberado y sistemático a cumplir con la ley y rompimiento de la confianza pública por haber mentido al Congreso de que la frontera con México era segura; sin embargo, los demócratas que controlan el Senado dejaron en claro que no tienen ningún plan para proceder con el impeachment de Mayorkas.