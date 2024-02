AMLO reclama a EU que se use a México como moneda de cambio para financiar guerras

Ante la iniciativa que perfilan demócratas y republicanos para que se cierre la frontera ante la ola de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se esté usando a México para obtener más financiamiento para las guerras.

“Lo que no aceptamos es que, a ver, va el gobernador de Texas o cualquier senador, diputados del Partido Republicano a decir: ‘si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’. ¿Y a nosotros qué? Ojalá no autoricen presupuesto para la guerra, no al armamentismo, sí a la paz. Lo que hay que autorizar es dinero para el desarrollo”.

“Pero es el colmo, ¿no?, que utilicen a nuestro país y ahí viene la propaganda en contra”, reclamó.

Indicó que lo que se tiene que autorizar es presupuesto para el desarrollo, y ese es una de las 10 propuestas que ya ha planteado al gobierno de Estados Unidos.

López Obrador reafirmó que el cierre de fronteras es una acción demagógica. “En la negociación que están haciendo están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Las empresas no aguantan… quizá un día sí, pero una semana no”, consideró.

“Con todo respeto, es demagogia, es para engañar o tratar de engañar a los ciudadanos porque vienen las elecciones. Eso no soluciona las cosas ni las causas de la migración”.

Aunque se trata de una iniciativa bipartidista, algunos republicanos en la Cámara baja han afirmado que ni siquiera llegará a votación, pues el cierre de la frontera está justificado sólo hasta que se alcancen los 5 mil cruces de migrantes en día.

Entre los 10 puntos que ha expuesto a la administración de Biden están: la regularización de mexicanos que lleven más de cinco años en ese país trabajando de forma honrada; aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe; suspender acciones contra Venezuela para aminorar las flujos migratorios, y levantar el bloque a Cuba.