INE da ‘luz verde’ a candidaturas de Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya… pero ninguno vive en México

Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, respondió en sus redes sociales a la decisión del INE. (Especial)

Luego de una sesión ‘maratónica’ el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de las candidaturas a senadurías y diputaciones al Congreso de la Unión.

Entre las principales polémicas están que por el lado del Partido Acción Nacional (PAN) se aprobó el registro de Francisco García Cabeza de Vaca como diputado.

Morena se opuso a dicha decisión argumentando que el exgobernador de Tamaulipas está prófugo. Otra de las sorpresas fue la propuesta de registro de Ricardo Anaya, a lo que Gerardo Fernández Noroña dijo que el excandidato presidencial ni siquiera vive en México.

“Soy Francisco Cabeza de Vaca, ¡Orgullosamente mexicano!, muy pronto, desde la Cámara de Diputados, defenderé a nuestro país del autoritarismo y sus injusticias”, fue como respondió Cabeza de Vaca a través de sus redes sociales.

Las polémicas vs. Cabeza de Vaca

Sergio Gutiérrez Luna había argumentado ante el INE que debía negarle el registro a Francisco García Cabeza de Vaca como aspirante a ser diputado plurinominal del PAN.

El argumento de Morena es que tienen pruebas contra el exmandatario de Tamaulipas y por eso no se debía haber concretado su candidatura como legislador.

Otro de los argumentos que dio Morena es que Cabeza de Vaca no es mexicano, de ahí la respuesta del exgobernador tamaulipeco.

“El señor no es mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana, no tiene residencia en Tamaulipas ni en otro estado, es prófugo de la justicia y el señor está inhabilitado, según consta el registro de la Secretaría de la Función Pública”, afirmó Gutiérrez Luna.

Morena agregó que en 2021 la Cámara de Diputados le quitó el fuero para que pudiera ser juzgado por fraude fiscal.

¿Anaya regresará para ocupar un cargo en el Congreso?

Desde noviembre ‘sonó' el rumor de que Ricardo Anaya regresaría a México para ser senador por Querétaro, luego de que se fue de México en 2021.

A partir de entonces se ‘autoexilio’ en Texas tras los señalamientos de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo señaló como uno de los beneficiados de los sobornos en el caso Odebrecht.

Ricardo Anaya fue candidato presidencial por el PAN en 2018 y hasta ahora, Anaya no ha respondido a esta polémica por su registro ante el INE como uno de los integrantes del Congreso.

*Con información de Diana Benítez