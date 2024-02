Morena ‘se venga’ de Cabeza de Vaca: Pide al INE negar su registro como ‘pluri’ por ser un ‘prófugo’

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe negarle el registro a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como aspirante a una diputación plurinominal por el PAN, al no gozar de sus derechos político electorales y ser prófugo de la justicia, afirmó Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el órgano electoral.

Por esta razón, el morenistas dijo tener pruebas contra el exgobernador de Tamaulipas para que no se concrete su candidatura como legislador.

“Tenemos la presunción de que el Partido Acción Nacional solicitó su registro, así lo anunciaron al encabezar la lista plurinominal por la segunda circunscripción, nosotros vamos a ofrecer una serie de pruebas para que le nieguen el registro.

“El señor no es mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana, no tiene residencia en Tamaulipas ni en otro estado, es prófugo de la justicia y el señor está inhabilitado según consta el registro de la Secretaría de la Función Pública”, afirmó Gutiérrez Luna.

Entre las pruebas, expuso, está su acta en McAllen, Texas, y la negación del Ayuntamiento de Reynosa de residencia.

“El señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia, hay que recordar que en 2021, en la Cámara de Diputados, le quitamos el fuero para que pudiera ser juzgado por el delito de fraude fiscal”.

Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, indicó que su calidad de prófugo de la justicia le quita los derechos político electorales.

Los representantes partidistas entregaron dichas pruebas al instituto, en particular al consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador en Tamaulipas, es investigado desde 2020, por la Fiscalía General de la República (FGR), por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El INE aprobará los registros de candidaturas federal el próximo jueves.

¿Qué vínculos tiene García Cabeza de Vaca con el narcotráfico?

Desde 2020, mientras Francisco García Cabeza de Vaca era gobernador de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República intensificó las investigaciones su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Su imputación que lo relaciona con el crimen organizado se debe a que supuestamente el Cártel de Sinaloa había usado siete empresas ‘fachada’ a fin de triangular más de 60 millones de pesos.

Otra acusación era que presuntamente tenía alrededor de 13 empresas de prestanombres vinculadas con el Cártel de Sinaloa y el de Colombia. Además se investigó la operación de personas en las empresas con nombres falsos.

En esta triangulación de dinero supuestamente también participa el Cártel del Golfo, organziación criminal de la que Cabeza de Vaca presuntamente recibió dinero para financiar sus campañas en 2004, 2012 y 2016, cuando contendió por la distintos cargos en Tamaulipas.