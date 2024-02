Expresa EU apoyo a la ‘prensa libre e independiente’ en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció en contra de que se lleven a cabo acciones que puedan poner en peligro a los periodistas, en México y el mundo.

Al ser cuestionado sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar a conocer el teléfono de la titular de la oficina de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, el vocero del departamento, Matthew Miller, sostuvo que el gobierno estadounidense no apoyará acciones que pongan en riesgo a los comunicadores.

“No querríamos ver que se tomen medidas que pongan en peligro la seguridad de ningún individuo o periodista”, apuntó.

Además, Miller señaló que su país siempre buscará respaldar a los medios serios que buscan simplemente realizar su labor informativa.

“Apoyamos a la prensa libre e independiente cuando realiza su trabajo en todo el mundo. Esto incluye a México”, sentenció

Durante su conferencia de prensa del jueves pasado, López Obrador leyó el cuestionario que le envió la reportera y dio a conocer el número telefónico de Kitroeff, práctica que es conocida como doxing.

Cabe recalcar que esos datos están protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales.

Al día siguiente, miembros de la prensa que cubren las actividades de la Casa Blanca también cuestionaron sobre este acto a la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

En una conferencia, la portavoz expresó su desacuerdo con la decisión del mandatario mexicano.

A pesar de que apuntó que “no he visto” el reportaje, Jean-Pierre sostuvo que el gobierno estadounidense no respaldará este tipo de actos.

“Creemos en la libertad de prensa, obviamente. Por eso hacemos esto (una conferencia de prensa) prácticamente diario”, remarcó.

Asimismo, Jean-Pierre resaltó la importancia de que los trabajadores de los medios puedan llevar a cabo sus actividades sin ningún riesgo.

“Es importante que la prensa pueda informar sobre temas que son importantes para el pueblo estadounidense libremente, de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, y de una manera en la que no estén siendo doxeados o atacados”, apuntó.

La vocera de la Casa Blanca sentenció que “eso es algo que, obviamente, rechazaremos”.

The New York Times publicó un reportaje firmado por Kitroeff y Alan Feuer en el que hablan de investigaciones que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos por una presunta relación entre cercanos al presidente López Obrador y el crimen.

Dentro de su trabajo, el NYT resaltó que nunca se ha abierto una investigación formal en contra del mandatario mexicano, ya que el gobierno estadounidense “tiene poco interés en investigar las acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”.

Asimismo, el diario apuntó que muchas de las investigaciones están basadas en informantes, con lo que dejaron en duda si estos señalamientos fueron corroborados.

El reclamo por parte del Departamento de Estado y de la Casa Blanca se unen al realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La agencia señaló que las autoridades son las responsables de proteger los datos personales y los datos privados de los ciudadanos.

A través de redes sociales, resaltó que “proteger los datos personales es una obligación que debe ser observada por todas y todos, especialmente por quienes detentan una responsabilidad pública”.