AMLO justifica dar teléfono de periodista del NYT: ‘Aquí no se calumnia al presidente de México’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este viernes 23 de febrero desde Palacio Nacional, acompañado de miembros de su gabinete.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 23 de febrero?

El director General del Infonavit, Carlos Martínez, presentó esta mañana los detalles del plan para construir vivienda para las y los trabajadores que contiene la reforma enviada por López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero.

AMLO vs. el NYT: Asegura que diario no puede calumniarlo

A pesar de haber defendido la libertad de expresión, López Obrador sugirió que un medio extranjero como el NYT no puede presentar información que lo daña sin presentar pruebas.

“Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México porque tenemos autoridad moral, tenemos años luchando por nuestros principios y lo que consideramos más importante en nuestra vida es la honestidad”, argumentó.

“Por eso no han podido con nosotros y por eso ayer, ¿qué hizo el NYT, qué hizo el reportaje? Fue como el parto de los montes, parieron un ratón”, aseguró.

AMLO se justifica por revelar teléfono de Natalie Kitroeff

López Obrador defendió su decisión de mostrar en su mañanera del jueves el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, coautora del reportaje publicado en el medio estadounidense New York Times que señala a funcionarios cercanos del presidente de haber recibido dinero del crimen organizado.

“A ustedes con todo respeto les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros como lo dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, lanzó.

“¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Me está vinculando a mí y a mi familia sin pruebas, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, respondió a la reportera de Univision que lo cuestionó sobre el tema y aprovechó para criticar el periodismo que hace este medio.

Asimismo, descartó que la presentación de esta información ponga en riesgo a la periodista, a pesar de que México ha sido catalogado como el país más peligroso en zona de paz para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia, no pasa nada, es que también ese es otro dato, ustedes son los más tenaces informadores o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores, esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos”, criticó.

Cuestionado sobre la investigación que abrió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la violación a la Ley General de Protección de Datos Personales, el mandatario sostuvo que la libertad de expresión se encuentra por encima de esta regulación.

“Por encima de eso está la libertad, no puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad, prohibido prohibir”, dijo y reiteró su derecho a defenderse frente a la investigación que acusa a sus allegados, entre ellos sus hijos, de tener vínculos con los cárteles de droga.

“¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? Ella tiene derecho a calumniarme a mí a mi familia, a mis hijos pero además sin ninguna prueba”, sentenció.

La ‘mañanera’ de AMLO en VIVO hoy 23 de febrero