Corredores industriales y polos de bienestar: Estos son los planes de Sheinbaum para el nearshoring

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que, de ganar la elección del 2 de junio, planea “ordenar” la inversión y generar economías de escala en el contexto del nearshoring, mediante el desarrollo de corredores industriales y polos de bienestar.

En su podcast semanal, la morenista, acompañada por la empresaria Altagracia Gómez, encargada de los Diálogos por la Transformación en materia de nearshoring, mediante los cuales se diseña su plan de gobierno, aseguró que la inversión debe generar bienestar, derechos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

“La idea es que además de todo lo que vamos a hacer de fortalecer los programas sociales, de educación, de salud, etcétera, en este proceso de inversión pública e inversión privada debemos juntarnos para potenciar el desarrollo de nuestro país de una manera ordenada”, aseguró.

“Porque lo que no queremos es que llegue esta inversión a lugares a donde a lo mejor no hay agua y entonces le quita el agua a las personas, sino que sea una inversión ordenada que nos permita el desarrollo nacional a largo plazo”, dijo.

Gómez Sierra explicó que la ubicación de los corredores industriales y polos de bienestar se realiza en función de la disponibilidad de agua tanto externa como subterránea, los retos de transmisión eléctrica, infraestructura carretera, corredores turísticos, los usos de suelo y la localización de parques industriales.

Por otra parte, Sheinbaum dio un par de entrevistas a Radio Fórmula; en la primera, con la periodista Denise Maerker, cuestionada a propósito de la idea de un posible “maximato”, la morenista aseguró que, de ganar, “la que va a gobernar es Claudia Sheinbaum” y no el presidente López Obrador, “de eso no hay la menor duda”; no obstante, acotó, “no vamos a romper con un proyecto que iniciamos conjuntamente”.

En la segunda, con el periodista Juan Becerra, declaró que la estrategia de seguridad que puso en marcha en la Ciudad de México, basada cuatro ejes: atención a la causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación, y coordinación, puede ser replicada en todo el país con los mismo resultados.