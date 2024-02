Muerte de Carlos Urzúa: ¿Quiénes son los funcionarios que provocaron su renuncia a la 4T?

Carlos Urzúa, el extitular de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que falleció este lunes, fue uno de los primeros funcionarios que dejó patentes sus “discrepancias económicas” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las cuales renunció a su cartera.

Urzúa fue titular Hacienda apenas siete meses, de diciembre de 2018 a julio de 2019, pero años antes ya había trabajado con López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno de la capital mexicana (2000-2005), como Secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal de 2000 a 2003.

Durante su gestión, la Secretaría de Hacienda impuso un plan de austeridad en toda la administración, propugnado por López Obrador. Aunque siempre mostró prudencia, Urzúa también apoyaba el pronóstico del presidente de lograr un crecimiento de la economía mexicana del 4 por ciento anual al finalizar su mandato en 2024.

A pesar de ser considerado un estrecho colaborador del mandatario, Urzúa presentó su renuncia el 9 de julio de 2019. En una carta que hizo pública a través de su cuenta de X, antes Twitter, expresó su desacuerdo con que el actual gobierno tomara decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, expuso en el documento.

Asimismo, le resultó “inaceptable” que ciertos funcionarios fueran contratados sin tener conocimiento de la Hacienda Pública. Según señaló, estos cargos fueron otorgados gracias a la gestión de “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI — Carlos M. Urzúa (@CarlosM_Urzua) July 9, 2019

¿Quiénes fueron los funcionarios contratados que provocaron la salida de Carlos Urzúa?

Los personajes que señaló Urzúa quedaron al descubierto en una entrevista que el exfuncionario le dio al semanario de opinión y análisis político Proceso, que se publicó el 14 de julio de 2019 y en la que reveló los problemas que tuvo con López Obrador.

El exfuncionario señaló los nombres de Alfonso Romo, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, y Manuel Bartlett, titular de Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quienes tuvo diferencias que motivaron su renuncia.

“Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no sólo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?”, declaró sobre el ahora asesor externo del presidente.

Señaló que, si bien López Obrador no dejó que usara su influencia para “apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía”, sí logró imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT (2018-2019) y a Eugenio Nájera en Nacional Financiera y en Bancomext (2018). Este último se integraría en 2020 al Gabinete para el Crecimiento Económico del Gobierno Federal, liderado en ese entonces por Romo.

De Bartlett recordó que se negó a entregar el gasoducto que TransCanada construyó desde Texas hasta Tuxpan, Veracruz, e intentó renegociar el contrato con la empresa sin evaluar “correctamente su costo”.

“Es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entienda el concepto de valor presente. Alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad. El problema es que, si no se respeta el contrato, TransCanada demandará a la CFE, porque el gasoducto ya se terminó de construir”, dijo en ese momento.

Urzúa expresó sus preocupaciones relacionadas con posibles afectaciones al T-MEC. Sin embargo, cuando se lo comentó a López Obrador, este lo llamó “neoliberal”. “Para López Obrador, cualquiera que lo critique lo es”, sentenció.

¿Qué decisiones provocaron la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda?

En la misma entrevista realizada por el periodista Hernán Gómez Bruera, Urzúa indicó que una de las decisiones de políticas públicas que se estaban llevando a cabo sin sustento y que manifestó en su carta de renuncia, fue la cancelación del NAIM, mejor conocido como el aeropuerto de Texcoco.

“Yo sí estuve a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños estaban controlados por gente vinculada a la administración anterior, un gobierno fuerte como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de Estado”, dijo.

Criticó la construcción de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, pues consideraba que requería de una inversión muy grande que podría utilizarse en otros proyectos, como carreteras. Creía que el plan de negocios de Pemex podría funcionar pero sin la construcción de la refinería y enfocándose únicamente en la exploración y producción de crudo.

Respecto a los recortes al gasto, consideró que todo iba bien hasta marzo de 2019, cuando López Obrador planteó una reducción extra al gasto que a su parecer “fue excesiva”. “Ese sobreajuste al gasto pudo haber causado problemas de operación en las secretarías y realmente dio muy poco dinero extra. No valía la pena hacerlo”, comentó.

Confesó que en su momento no lo aprobó, sin embargo, al haber sido parte de un memorándum del presidente, se vio obligado a acatarlo.

Tras renunciar, Carlos Urzúa se convirtió en un crítico de las políticas económicas de López Obrador. En octubre de 2023 se integró al equipo de la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

Me complace anunciar la nueva incorporación del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡Bienvenido a este equipo, @CarlosM_Urzua!



Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. pic.twitter.com/ou3gs1shGB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 24, 2023

Con información de EFE.