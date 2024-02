‘A las 11 am estaba todavía chambeando’: Así fueron las últimas horas de Carlos Urzúa

“Confiaba en él y pedía mucho su consejo”, expresó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, sobre la muerte natural de Carlos Urzúa, quien colaboraba en su equipo y fue secretario de Hacienda de AMLO.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gálvez en un breve mensaje detalló este martes que Urzúa, quien falleció a los 68 años, era “un ser extraordinario, maravilloso, un gran esposo”, ya que siempre pensaba en el bienestar de los mexicanos y no en intereses personales.

“Era un hombre realmente impecable en su vida, pero también en su vida pública. Siempre estuvo del lado de sus convicciones, creo que eso no existe tanto en la política, siempre estás del lado de lo que te conviene” sostuvo.

Otra de sus cualidades, recalcó, fue que siempre era honesto y enfrentaba a las personas, sin importar su cargo o poder dentro de un Gobierno. “Sí es una gran pérdida, no solo para mi equipo de trabajo, yo diría que para todo México porque perdemos un mexicano capaz de decirle al poderoso lo que está mal.

“Un mexicano que tenía la agudeza de decirte las cosas, me las decía a mí tal cual, cómo eran, cómo deberían de ser, cómo podíamos reducir la desigualdad”, añadió.

Entre las cosas que le preocupaban al exsecretario de Hacienda en materia económica, reveló Xóchitl, es el gran presupuesto que le destina el Gobierno a Pemex o la poca infraestructura hídrica que existe en el país y de la cual habla en su último artículo “El desdén presidencial hacia el agua”.

“Él me hacía énfasis que teníamos que gastar sí en el tema social, pero que no había nada más grave que las familias estuvieran comprando pipas de agua. Le preocupaba la sostenibilidad de las pensiones, siempre estaba preocupado por México”, sostuvo.

Ante esto, la abanderada de la oposición, quien se registrará ante el INE este martes 20 de febrero a las 11 horas como candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, remarcó que el exfuncionario estaba metido en su proyecto y “encantado de que pudiéramos cambiar este Gobierno”.

Muerte de Carlos Urzúa: ¿Cómo fueron sus últimas horas?

De acuerdo con el testimonio de Gálvez, Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda de AMLO y parte de su gabinete, tenía contemplado acompañar a Xóchitl a su registro.

“Él me iba a acompañar a mi registro, ya me había confirmado estar ahí, pero a las 11 am le estarán haciendo una misa de cuerpo presente”, dijo.

Según las declaraciones de su esposa Laura, a quien citó Xóchitl, Carlos Urzúa había acudido un día antes (domingo 18 de febrero) a la marcha por la democracia, donde “había estado muy contento”.

Incluso, ayer lunes “se levantó, le encantaba tener el periódico físicamente, se había salido a comprar el periódico donde había aparecido su artículo sobre el agua”.

Y después, explicó Gálvez, “se despidió de Laura y ella lo dejó en la casa normal. Todavía en la mañana le mandó un mensaje a un personaje que estaba ahí, me enseñó el mensaje que por favor me apoyara, que quería mandar a la fregada a fulano de tal y que trabajara con los muchachos.

“A las 11 am estaba todavía chambeando en los temas que él creía que debía de chambear, obviamente me decía que teníamos que convencer a los jóvenes, esa era una de sus grandes preocupaciones”, aclaró.

La candidata de la oposición, por último, añadió que tiene un documento que Urzúa armó en materia económica y “ese para mí va a ser un gran legado en este proyecto”.

Fallece exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa: ¿Cuándo murió?

Carlos Urzúa, el primer secretario del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció este lunes 19 de febrero de un infarto fulminante mientras estaba en su casa en la alcaldía Magdalena Contreras, aunque en un principio se había especulado un accidente doméstico,

Xóchitl Gálvez dijo en entrevista: “Quitemos cualquier especulación: El doctor Carlos Urzúa murió de un infarto fulminante por eso aparentemente cayó. No cayó de una distancia alta, sino prácticamente ya bajando la escalera”.

Gálvez remarcó que Urzúa no estaba enfermo, aunque añadió que el economista sí tomaba una pastilla para controlar su presión.

El lunes 19 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no abriría una carpeta de investigación sobre el fallecimiento de Urzúa debido a que se trató de una “muerte natural”.