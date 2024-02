¿Buen perdedor? AMLO reconocerá triunfo de cualquier candidato en elecciones 2024

A tres meses y medio de que se lleve a cabo la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que reconocería el triunfo de cualquier candidato, ayer, durante su conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional.

“Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así, es el pueblo el que manda, pero hay que pensar en la canción de Chava Flores: ‘¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano?’”, expresó entre risas.

“Si el pueblo decide quién puede ser presidente o presidenta se tiene que obedecer, porque esa es la democracia, el pueblo manda, y la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia”, agregó.

López Obrador se ha dicho confiado de que su movimiento tendrá continuidad. En su conferencia también destacó que hay condiciones para que la jornada electoral se dé con tranquilidad.

“Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. No hay ningún riesgo, el país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad. Y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el 1 de marzo, y todo muy bien. Y se pueden expresar todos los agrupamientos, todos los líderes; no hay represión, no hay censura, nada”.

El lunes, López Obrador consideró que la elección sería una especie de plebiscito entre dos proyectos de nación. Además, ha reconocido que el paquete de iniciativas de reforma que envió a la Cámara de Diputados es para influir en la ciudadanía y considere la importancia de que un partido tenga la mayoría calificada en el Congreso.

De acuerdo con lo que ha expresado, si esas reformas no pasan en la actual legislatura, la gente podría darle a Morena la mayoría de votos para la integración de la próxima.

A pesar de esas expresiones constantes, ayer se comprometió nuevamente a respetar la veda electoral.

“Y en 15 días ya nosotros no podemos inaugurar nada, empieza la veda, y hasta junio; pero, además, es el primer domingo de junio y ya concluimos”, aseguró.