AMLO confía en que su relevo ‘me hará caso en varias cosas’

López Obrador se dijo una vez más en contra de la reelección y llamó a la gente a no estar preocupada porque la persona que lo sucederá en el cargo “va a ser mucho mejor”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras afirmar que la ceremonia del Grito de Independencia será “el acto con el que me voy a despedir pública, políticamente”, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que enlistará los pendientes que deja para su sucesor, y dijo estar “seguro que me van a hacer caso, no en todo, pero en varias cosas que voy a dar a conocer”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que, “al terminar, puedo decir: nos falta esto, porque no tuvimos tiempo. Se ha hecho mucho, pero es bastante el atraso”.

Como ejemplo está el dar continuidad al mantenimiento de la carretera de Coatzacoalcos a Villahermosa, pues se tiene un contrato desde la administración pasada, y la ampliación de la carretera de Villahermosa a Playa del Carmen. Y otro de los grandes proyectos que también dejará será el regreso de los trenes de pasajeros.

Más tarde, en un acto en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, López Obrador se dijo una vez más en contra de la reelección y llamó a la gente a no estar preocupada porque la persona que lo sucederá en el cargo “va a ser mucho mejor”.

Algunos asistentes al evento, donde inauguró la primera escuela de bachillerato tecnológico de Educativa y Promoción Deportiva, especializada en boxeo, le gritaron que se quedara.

Entonces, López Obrador recordó que es maderista. “Sufragio efectivo no reelección, acuérdense bien de eso”, y dijo a la gente que no hay que preocuparse por el futuro porque “va a continuar la transformación”.

“Me voy porque quien me va a sustituir tiene también la misma manera de pensar que tengo yo. Es una persona humana quien me va a sustituir, entonces no hay nada que temer; estoy seguro que va a ser mejor que ahora”, dijo sin mencionar nombres de personas ni partidos.

Reiteró que, tras su salida de Palacio Nacional, regresará a su tierra natal, donde buscará “tener activa la mente y el alma”, haciendo ejercicio y dedicándose a la investigación de las culturas prehispánicas.

“Voy a estudiar bastante, quiero hacer investigación sobre cómo era la vida y el pensamiento en la época prehispánica, antes de que llegaran los europeos, porque a veces se piensa que de Occidente nos trajeron la civilización, porque así les convenía, para llevarse el oro y las riquezas, y no, México nació mucho antes y fue territorio de grandes civilizaciones”, concluyó el Presidente.