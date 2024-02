Gobierno puede desarrollar trenes de pasajeros sin que haya una reforma, afirma especialista

Aun sin reforma al artículo 18 de la Constitución, el gobierno puede, y ha podido, desarrollar trenes de pasajeros en la red ferroviaria del país, además que la prelación de ferrocarriles para transporte de personas existe en las leyes de la materia, señaló Benjamín Alemán Castilla, profesor del área del Entorno Económico del IPADE.

En entrevista para El Financiero, el también exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) señaló que la iniciativa de reforma a la Constitución en relación con el desarrollo de trenes de pasajeros, presentada por el presidente, no cambia el fondo de la legislación vigente en materia ferroviaria.

“Esta prelación de pasajeros sobrecarga está vigente, el gobierno podría llevar a cabo su plan de reactivar los trenes de pasajeros si así lo quisiera y si tuviera los recursos necesarios; no se necesita una reforma constitucional”, advirtió Alemán.

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución en el que incluyó una en materia ferroviaria, la cual establece el desarrollo de trenes de pasajeros como una prioridad del Estado.

¿Qué cambia la reforma sobre los trenes de pasajeros?

No obstante, la iniciativa no modificaría de fondo la legislación, salvo que elevaría a rango constitucional los conceptos ya establecidos en la ley, títulos de concesión y pondría un candado en el cambio a la política del sector.

Alemán Castilla agregó que el Tren Suburbano es un ejemplo en donde se desarrolló un transporte de pasajeros en una vía férrea ya concesionada para el traslado de mercancías.

La ley incluye, también, la facultad conferida al Ejecutivo para otorgar asignaciones para la operación de trenes de pasajeros a empresas del Estado, así como concesiones a entes privados interesados en el desarrollo de ferrocarriles para transporte de pasajeros.

No obstante la iniciativa de reforma no cambiaría nada de fondo, el gobierno tiene que ser respetuoso de no tener disrupciones en los servicios de transporte de carga en los que están inmiscuidas empresas con capital extranjero, como CPKC y Ferromex.

“Las empresas ferroviarias tienen participación de empresas extranjeras, en algún momento, esto pudiera afectar los intereses y complicaría la relación comercial en términos de lo establecido en el T-MEC”, remarcó Alemán Castilla.