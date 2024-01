Pese a violencia, candidatos de Morena no tendrán seguridad en 2024: ‘No es necesario’, dice Mario Delgado

Candidatos de Morena no tendrán seguridad especial durante las elecciones de 2024. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

A pesar de los recientes atentados contra candidatos a cargos públicos, de cara a las elecciones de 2024, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que los aspirantes de su partido no contarán con ningún tipo de seguridad especial al considerar que ésta “no es necesaria”.

Así lo afirmó el líder morenista al ser cuestionado sobre la protección que tendrán los candidatos, en el contexto de violencia que se vive en el país, tras los asesinatos y el secuestro de políticos que aspiraban a contender por un cargo de representación popular en los comicios de este año.

“No habrá un operativo especial en las campañas para los candidatos y candidatas (...) pero nosotros vamos a estar siempre en comunicación, como lo hacemos siempre, con el gobierno de la República”, señaló Delgado Carrillo.

El dirigente nacional dijo que es probable que se implemente un operativo de seguridad el día de las elecciones (2 de junio de 2024); sin embargo, detalló que no se pretende aumentar la seguridad en algún caso específico, a excepción de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

“Hay un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial, muy discreto, pero los candidatos a gobernador, y otros cargos no lo tienen; y no lo tendrán porque no es necesario”, aseguró Delgado.

En este sentido, también descartó la posibilidad de que Morena retire las postulaciones de sus candidatos por cuestiones de inseguridad, ya que, afirmó, no tienen reporte de que, por esta situación, los aspirantes no puedan presentarse.

Contrario a Delgado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia matutina que se brindará protección a cualquiera de los candidatos que así lo soliciten, ya que es responsabilidad del Estado garantizar su seguridad.

“Estamos protegiendo a candidatos, a todos los que lo solicitan, y lo vamos a seguir haciendo. Hay elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa protegiendo candidatos. Y quien lo solicita, lo requiere, se le brinda protección, es nuestra responsabilidad hacerlo”, dijo López Obrador durante la mañanera de este 16 de enero.

Violencia ‘acecha’ las elecciones de 2024

Los primeros días de 2024 se han visto ensombrecidos por los asesinatos del regidor panista de Cuautla, Giovanni Lezama el 4 de enero, quien aspiraba a una diputación local, así como del emecista Sergio Hueso, quien buscaba ser alcalde de Armería en Colima, y David Rey Gonzalez, aspirante a alcalde por la coalición Fuerza y Corazón en Suchiate, Chiapas.

En el caso más reciente de violencia contra candidatos, apenas el pasado 14 de enero también fue asesinada Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena en CDMX.

Dos días después, se reportó el secuestro del diputado panista Enrique Godínez en Michoacán, al ser interceptado por un grupo de hombres armados cuando regresaba de un evento de precampaña de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, los delincuentes huyeron con la camioneta del diputado y lo abandonaron a él junto con su equipo sobre la carretera Zamora -Chilchota.