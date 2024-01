Niega Claudia dinero ilegal en su campaña; AMLO exige pruebas

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista financiamiento ilegal en su campaña, como lo reveló Sanjuana Martínez, exdirectora de la extinta agencia Notimex: “Es absolutamente falso”, dijo.

En rueda de prensa en Guanajuato, fue cuestionada en torno a la afirmación de la periodista Martínez, quien acusó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, de exigirle entregar 20 por ciento de las liquidaciones de los trabajadores de la extinta agencia para financiar su campaña.

La morenista aseguró ser una persona de “principios” y “convicciones”, y argumentó, como prueba, que su “precampaña” no ha sido onerosa y se ha financiado con recursos de Morena a partir de lo que establece la legislación electoral.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo desconocer las razones de Sanjuana Martínez para afirmar que existe financiamiento ilegal en su campaña, pero subrayó que es absolutamente falso.

La virtual abanderada oficialista afirmó que toda su vida ha luchado en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales, por lo que “cómo lo voy a aceptar, es absolutamente falso”, insistió.

“Es falso, toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. Si yo soy precandidata única de nuestro movimiento, porque más allá de los partidos que representa la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México, (que lucha) por democracia, por libertades, por justicia social, por justicia”, insistió.

Por otra parte, Sheinbaum fue cuestionada sobre los dichos de la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien acusó que no hay piso parejo en el proceso electoral, por lo que el Instituto Nacional Electoral debe dar un trato equitativo.

“No le contesto a ella, no voy a entrar en debate, es lo que ellos quieren, pero lo cierto es que vamos al doble en las encuestas, si debato es el proyecto, ya nos tocará debatir en la campaña, pero no en este momento”, respondió.

‘Creo que no es cierto’

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador conminó a Sanjuana Martínez a que presente pruebas de sus dichos de que se le exigió desviar 20 por ciento de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para la campaña de Sheinbaum.

“Sí. Además, si tiene pruebas… No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”.

López Obrador dijo respetar las declaraciones de Martínez, pero no las comparte, y ella está en libertad de decir lo que considere, pues en su gobierno no se censura a nadie.

Y defendió a los funcionarios que señaló la periodista. “Creo que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, Marath (Bolaños), es un hombre con convicciones, honesto; desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, ideales, honesta, incorruptible”.

De igual forma, extendió la defensa a la precandidata, de quien recordó que es una mujer honesta y muy preparada, pues cuenta con doctorado.

“Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, pero sí les voy a decir que hay una que no se puede, que es el dinero, entonces es muy sencillo. Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quién es Claudia”, añadió.