¿Cuánto cuesta comer en ‘Garufa’, el restaurante de Chihuahua donde agredieron a Javier Corral?

En plena comida con amigos, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue increpado por Raymundo Romero, exsecretario de Gobierno de César Duarte, y por Fernando Mariano Reyes Ramírez, exdiputado local, mientras se encontraba en el restaurante de carnes argentinas Garufa.

Así lo denunció Corral este jueves en sus redes sociales, donde aseguró que ambos exfuncionarios fueron procesados y sentenciados en la Operación ‘Justicia para Chihuahua’ por actos de corrupción, los cuales están acreditados y confesos.

Los hechos fueron captados en un video, donde se observa al exgobernador siendo acorralado por Romero y su exyerno: “No se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, cabrón, estaba sentado con mis nietos, y con mis hijos (...) Me agarraste de 74 años, tengo 79″, le reclama.

Cabe recordar que en 2019, en vísperas de Navidad, Raymundo Romero Maldonado fue detenido por el delito de peculado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el exfuncionario intervino en la compra venta de un predio ubicado en Guachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos.

La transacción fue realizada presuntamente en beneficio de César Duarte, quien estuvo frente del gobierno de Chihuahua de 2010 a 2016.

Esta tarde en el restaurante “La Garufa” de Chihuahua, Raymundo Romero, exsecretario de Gobierno del estado durante la gestión de César Duarte, enfrentó al exgobernador @Javier_Corral exgobernador Javier Corral por una supuesta orden de captura girada cuando Corral era gobernador pic.twitter.com/RIZIPjANb5 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 21, 2023

¿Cuánto cuesta cenar en el restaurante Garufa de Chihuahua?

El restaurante Garufa, donde se encontraba Javier Corral, es un local de comida argentina ubicado la Avenida de la Juventud 3108, Fraccionamiento las Haciendas, 31215, en la ciudad de Chihuahua.

Según su página de internet, cuenta con franquicias en Aguascalientes, Celaya, El Paso, Jalisco, Ciudad Juárez, Monterrey, Puerto Peñasco, San Miguel de Allende, Torreón y Zacatecas,

Su menú consta de platillos que van de los 50 pesos (por sus empanadas argentinas) a los mil 384 pesos por el lomo especial que incluye un filete de res de 1200 gramos. Otros platos que se pueden degustar son el salmón Teriyaki, de 509 pesos, los camarones Mignon de $512, y el salmón a las brasas, por $467.

En cuanto a sus famosos cortes de carne, destacan el lomo hambriento de mil 134 pesos, el bife mariposa de $870, el churrasco de $882, el bife con salsa siciliana y espárragos de $699 y la costeleta de $946.

Un corte de carne puede ir de los 400 a los mil pesos. (Foto: Facebook Garufa Chihuahua)

Corral denuncia amenazas en su contra

En una publicación en su cuenta de X, Javier Corral denunció que han sido varias las veces en que excolaboradores de César Duarte, que han estado en prisión por delitos de peculado agravado, lo han insultado y amenazado de manera directa.

Entre ellos señaló a Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor superior del estado; Alejandro Villarreal Aldaz, exsecretario de la sección 8 del SNTE; Christopher Daniel James Barousse, líder estatal de la Red de Jóvenes X México del PRI y Enrique Valles Zavala, ex Oficial Mayor de la Ciudad de Chihuahua.

Corral aseguró que, de estos casos, cuenta con la información documentada y certificada. Sin embargo, precisó que el incidente con Romero Maldonado se trató de la primera ocasión en la que fue agredido físicamente sin que ninguna autoridad local interviniera.

Agregó que desde que se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, se ha desatado una campaña de odio en su contra en redes y medios locales, “alentada por el aparato del Gobierno del Estado de Chihuahua.”

En este sentido, acusó a la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de brindar “cínica protección” a “estos delincuentes confesos”, por lo que ha solicitado a las autoridades federales su intervención ante estos hechos.