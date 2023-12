‘¡No se me olvida lo que me hiciste!’: Exfuncionario de Duarte increpa a Corral en restaurante

Con las manos en la carne.... así fue sorprendido el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral (2016-2021), quien fue encarado por Raymundo Romero, exsecretario de Gobierno de César Duarte (2010-2016), mientras se encontraba en el restaurante Fonda Garufa, en la ciudad de Chihuahua.

Según se aprecia en un video en redes sociales, el exmandatario es acorralado por Romero y su exyerno, Fernando Reyes: ‘No se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, cabrón, estaba sentado con mis nietos, y con mis hijos (...) Me agarraste de 74 años, tengo 79″, le dice.

En 2019, en vísperas de Navidad, Romero fue detenido por el delito de peculado. La Fiscalía General de la República señaló que el exfuncionario intervino en la compra venta de un predio ubicado en Guachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos.

La transacción fue realizada presuntamente en beneficio de César Duarte quien estuvo frente al gobierno de 2010 a 2016.