AMLO vs. órganos autónomos: ¿Qué instituciones podrían desaparecer?

AMLO dijo que enviará una Reforma Administrativa ya que ‘hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada’. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador revivió esta semana su amenaza de desaparecer los organismos autónomos, que, según su visión, “no sirven para nada”.

Durante su conferencia de prensa matutina del día lunes, el mandatario mexicano anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para desaparecer estas instituciones, antes de que termine su sexenio.

“Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, dijo.

AMLO nombró uno por uno los organismos que quiere desaparecer y son:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

El titular del Ejecutivo no especificó cuándo enviará esta iniciativa; sin embargo, dijo que no le preocupa que el bloque de contención la rechace y no se apruebe en el Congreso.

“Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, señaló.

¿De dónde vienen los órganos autónomos y cómo se construyeron?

De acuerdo con Enrique Quintana -director general editorial de El Financiero- estos organismos autónomos son relativamente recientes y su formación tiene que ver con una concepción del Estado mexicano, en la que se propuso una constelación de organismos públicos que no dependen ni reportan al Ejecutivo, con objeto de cumplir sus funciones sin la interferencia directa del presidente de la República.

Son parte de un sistema de pesos y contrapesos que ha permitido construir la democracia mexicana en los últimos treinta años.

El primero de los órganos autónomos que se constituyó fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con autonomía constitucional desde el 28 de enero de 1992.

Sin embargo, respecto a él, el presidente López Obrador no ha expresado ninguna queja.

La autonomía del Banco de México se concedió el 1 de abril de 1994, comenzando la era de un banco central autónomo. En el pasado, el director general del Banxico era designado por el presidente de la República y removido también por él.

El siguiente gran paso se dio el 22 de agosto de 1996 cuando comenzó la era del IFE autónomo. Aunque ya existía una autoridad electoral separada del gobierno fue hasta esa fecha que obtuvo la autonomía constitucional y se convirtió en baluarte de la estabilidad política del país.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) data del 3 de enero de 1993, aunque fue el 31 de octubre de 1995 cuando se estableció como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y se le otorgó autonomía técnica y operativa, misma que se fortaleció en el año 2013.

El 25 de octubre del 2002, nació el entonces IFAI que luego se transformó en el INAI como vigilante del acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

#EnLaMañanera | #AMLO también adelantó que enviará una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos, los cuales, dice, "no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías" y son costosos. "Tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos”, pic.twitter.com/80wVo2gfDp — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 11, 2023