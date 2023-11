AMLO promete cargo a Ernestina Godoy si no es ratificada como titular de la Fiscalía de CDMX

Ernestina Godoy podrá ocupar otro cargo dentro del gobierno de AMLO en caso de no ser ratificada como fiscal de la CDMX. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió las puertas a Ernestina Godoy para ocupar algún cargo dentro de su gobierno en caso de no ser ratificada como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Así lo expresó esta mañana luego de ser cuestionado sobre la posible integración de Godoy a la segunda terna que enviará al Senado de la República para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El mandatario aprovechó para descartar los rumores y señaló que por ahora la fiscal “está padeciendo el que la ratifiquen en la asamblea de la Ciudad de México”.

“No, para que no haya especulación, Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor”, comentó.

De acuerdo con López Obrador, los diputados del PAN se oponen a que la fiscal siga en el cargo como venganza por la investigación contra del Cártel Inmobiliario, en la que se demostró que funcionarios del partido entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez a cambio de recibir inmuebles dentro de los complejos.

“A ella le tocó denunciarlos y abrir las carpetas de investigación, ese partido en venganza... que tiene votos, impide que se tenga mayoría calificada, porque Ernestina Godoy sí cuenta con la mayoría pero no con la calificada por ese bloqueo”, explicó y pidió no negociar los votos con la oposición.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, es dejarlo de manifiesto, ¿por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía? Porque se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”, remarcó.

Si los diputados cumplen su amenaza y Ernestina no obtiene los 44 votos necesarios para un segundo mandato, podrá ocupar cualquier otro cargo dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, adelantó el presidente sin especificar cuál sería.

“Aquí tiene las puertas abiertas con nosotros, es que es buenísima, es una mujer preparada, viene de la Asociación (Nacional) de Abogados Democráticos, tiene una trayectoria de lucha de 30 años (o) 40 años, incorruptible”, aseguró.