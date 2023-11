Ernestina Godoy acusa venganza del PAN; le niegan ratificación por investigación inmobiliaria

Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, acusó que la investigación en curso por corrupción inmobiliaria que implica a altos funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, ha provocado que el Partido Acción Nacional (PAN) se declare en contra de su ratificación al frente de la fiscalía.

“Han pretendido politizar la justicia”, dijo Godoy en conferencia, tras entregar a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la capital uno de 60 inmuebles incautados con base en la citada investigación.

No obstante, advirtió: “A quienes han manifestado públicamente, que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.

Aseguró que su administración ha sido incómoda para “quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, a ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la fiscalía”.

¿Cómo se descubrió la red del cártel inmobiliario?

En la conferencia, la fiscal recordó que en agosto de 2021, la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio, ubicado en la alcaldía Coyoacán, dejó al descubierto una inefable red de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por décadas por el PAN.

“Pudimos corroborar que diversos inmuebles de reciente construcción en la alcaldía Benito Juárez presentan distintos tipos de anomalías e irregularidades, tanto en su construcción como en los permisos para su habitabilidad”, dijo.

Explicó que el denominador común era la omisión de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de cientos de inmuebles que podían soportar.

Dijo que la evidencia demostró que al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares.

Detenidos por la corrupción inmobiliaria

Explicó que hasta hoy un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora; así como otros cinco exservidores públicos con niveles altos y mandos medios son investigados.

Entre los investigados está Santiago Taboada, quien ha manifestado su intención de buscar la candidatura a la jefatura de gobierno.

Además, agregó Godoy, se han asegurado 60 inmuebles. “La corrupción tiene una dimensión material concreta, es tangible, nuestra investigación no es una persecución política o fabricación de culpables, tampoco es un espejismo”, señaló.

Destacó que la fiscalía ha puesto al descubierto una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde el año 2015.

“Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, concluyó.