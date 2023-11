Roban y vandalizan casa de Rafael Loret de Mola; encuentra amenaza con iniciales de ‘AMLO’ (Video)

El periodista Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, denunció durante las primeras horas de este jueves 2 de noviembre que sujetos ingresaron a su domicilio y robaron sus pertenencias, además de vandalizar sus habitaciones y dejarle una amenaza.

En el video titulado “¡CHINGUE A SU MADRE!!”, que fue publicado en el canal de YouTube del comunicador, Rafael Loret explica que en una de sus habitaciones dejaron un papel con una “amenaza” con las iniciales de “AMLO”, el cual fue acompañado por un cuchillo atravesado.

“Me están amenazando de muerte… vean ustedes, esta es mi recámara, con el colchón levantado y vean ustedes cómo dejaron mi closet. Lo peor es que vean ustedes lo que me dejan, un cuchillo y abajo los signos del señor mandante putrefacto”, expresó en la grabación.

El padre del conductor de Latinus detalló que, cuando ingresó a su domicilio, se encontró con la sorpresa de que estaba todo ‘regado’ y parte de su ropa había sido robada: “Todo esto no es nada a lado de lo que me hicieron en la recamara, me robaron la ropa, está todo regado y esto es señal de que buscaban algo (…) todo está prendido, todo está abierto”.

En su despacho, describió, también fue vandalizado tras encontrar útiles tirados e incluso acusó que fue hurtada su laptop y celular, los cuales cuentan con valiosa información. “Me robaron el celular, el reloj no por fortuna, pero en el celular tengo muchos datos”, denunció.

En el clip se observan papeles, cuadernos, ropa y más objetos tirados en el suelo de distintos cuartos de su domicilio. Rafael y su hijo, Carlos Loret de Mola, en los últimos años han sido críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha provocado que el mandatario mexicano los ataque en sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional.