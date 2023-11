‘Clara-mente’ no tiene favorito: Sheinbaum aclara que no tiene preferencias por el candidato a CDMX

Claudia Sheinbaum enfatizó que no tiene candidato favorito por la CDMX. (Cuartoscuro)

Ante los rumores de un supuesto favoritismo de Claudia Sheinbaum hacia alguno de los contendientes por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la próxima candidata a la Presidencia de Morena y aliados lanzó un pronunciamiento este miércoles 1 de noviembre.

Luego de que en los últimos días circularan rumores sobre una posible preferencia de la exjefa de Gobierno para que la o el mandatario de la Ciudad de México fuera Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, o Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Sheinbaum dijo esto:

“Es importante y lo quiero decir muy claro, que en mi caso no hay favoritos y no hay favoritas. Las encuestas son absolutamente transparentes. En particular en el caso de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos de parte mía, tenemos que ser completamente neutrales.”

Destacó el trabajo de Clara Brugada en la alcaldía Iztapalapa, a quien señaló como “una compañera de primera”, además de que mencionó el trabajo de Harfuch al frente de la seguridad capitalina y su “excelente trabajo”.

Además se tomó el tiempo de señalar a Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, como un “excelente profesionista que ha demostrado su honestidad”. También dedicó un pequeño espacio al diputado Miguel Torruco y a Mariana Boy, su antigua rival en las elecciones de 2018.

“Los cinco son de primera, excelentes compañeros. ¿Quién va a participar? Lo van a determinar las encuestas”, dijo Sheinbaum, quien llamó a no caer en politiquerías y poner encima los principios y la unidad del movimiento.

El mensaje de Sheinbaum ocurre días después de que la dirigencia del Partido Verde, aliado de Morena, dijera que de no ser Omar García Harfuch el candidato a las elecciones de la Ciudad de México, ‘romperían’ la alianza en la capital del país.

Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, fue quien impuso la condición a Morena, misma que desestimó el líder nacional del partido guinda, Mario Delgado, quien dijo que respetaban su determinación, pero “su dirigencia nacional dice otra cosa”.

Las encuestas actualmente favorecen a Harfuch sobre Brugada, quienes son los principales competidores en el proceso interno de Morena en la Ciudad de México.

La encuesta de El Financiero arrojó a finales de octubre que la intención de voto en la Ciudad de México por los representantes de Morena es:

Omar García Harfuch: 33 por ciento.

Clara Brugada: 21 por ciento.

Hugo López-Gatell: 9 por ciento.

Mariana Boy: 2 por ciento.

Miguel Torruco: 2 por ciento.

Otro: 4 por ciento.

Indefinidos: 29 por ciento.

Al momento, hay más votantes indefinidos que los que tienen como preferencia Clara Brugada, mismos que podrían influenciar el resultado de las encuestas en los procesos internos, que revelarán resultados el 10 de noviembre.