El Verde aclara ‘amenaza’ de romper con Morena en CDMX: ‘Jamás dañaríamos a Sheinbaum’

El Partido Verde salió a ‘calmar las aguas’ después de que esta semana sugirió que podría romper su alianza con Morena para la elección de jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

René Vivanco, coordinador del PVEM, declaró el lunes en X (red social conocida antes como Twitter) que “la FAMILIA VERDE apoyamos únicamente a @OHarfuch de no ser nuestro CANDIDATO a la jefatura de gobierno NO queremos ninguna alianza con @PartidoMorenaMx’

Esa declaración fue sostenida por Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, quien advirtió que la coalición estaba en riesgo si el candidato postulado por Morena no es Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública.

El Verde aclara: ‘Estamos y seguiremos en el proyecto’ de la 4T

Pero este 1 de noviembre, Sesma salió a aclarar los rumores y reiteró que el Partido Verde ‘está y seguirá estando’ en el proyecto de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T.

“Omar García Harfuch y un servidor jamás haríamos algo para dañar el proyecto que hoy coordina la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

Eso sí, Sesma insistió en que la coalición liderada por Morena debe “realmente poner al candidato más competitivo para 2024 y que pueda seguir con este proyecto transformador”.

La supuesta ‘guerra sucia’ contra García Harfuch

Jesús Sesma declaró que las personas que se molestaron con su declaración pública de apoyo a García Harfuch deberían “estar agradecidas” de que la coalición de Morena y aliados tengan a un aspirante como el exsecretario de Seguridad capitalino.

“Siempre se mantuvo con respeto, con valentía, con honestidad y no cayó en ninguna provocación ante las difamaciones y la guerra sucia que se le generaron desde los más altos niveles”, agregó.

Existe una presunta campaña en contra de Harfuch orquestada por el llamado grupo de ‘los duros’ de Morena al que pertenecen funcionarios como Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, o Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero.

El periodista afirma que el perfil de García Harfuch no es el del total agrado del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, esto por el pasado del policía en gobiernos del PAN y el PRI.

“Las corrientes puras del lopezobradorismo se están expresando en las páginas editoriales de los periódicos”, dijo el periodista en su columna del 2 de octubre.

Según Riva Palacio, los ‘duros’ de Morena están tratando de impulsar a Clara Brugada para que sea la exalcaldesa de Iztapalapa la que gane la candidatura del partido para las elecciones en la Ciudad de México.

Una muestra de esta guerra sucia es un audio en el que Martí Batres, jefe de Gobierno (quien forma parte de los ‘duros’ de Morena, según Riva Palacio), supuestamente ordena “no soltar la campaña contra Omar”.

“Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara (Brugada). Ya me pasaron la encuesta y sí va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar (García Harfuch) por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más Ana porque lo último del ‘Mini lic’ nomás no pegó”, se escucha decir presuntamente a Batres.

El jefe de Gobierno negó esas declaraciones y afirmó que el audio fue hecho con ayuda de Inteligencia Artificial.

Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México.

Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real. — Martí Batres (@martibatres) November 1, 2023

Morena dará a conocer al ganador de la encuesta de elección del virtual candidato a la jefatura de Gobierno el próximo 10 de noviembre.