Inicia ‘cacería’ contra exfuncionarios de Javier Duarte por desvío de dinero

Un juez Federal giró órdenes de aprehensión de aprehensión contra siete ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz, acusados del desvío de más de mil millones de pesos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que estas personas son acusadas del delito de peculado por lo que las órdenes de aprehensión son debido a este delito.

Los ex funcionarios son Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, todos ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; y de Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas y Administración , José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz.

El presunto desvío de recursos fue en el año 2013, cuando generaron transferencias irregulares específicamente entre el 31 de enero y el 19 de diciembre por un total de mil 79 millones 200 mil pesos.

Tomás José “R”, Salvador “M”, Carlos “A”, Fernando “C”, Gabriel “D”, José Francisco “D” y Carolina “E”, se encuentran acusados de enviar el dinero del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples a cuentas donde se carecía de autorización, mediante la aplicación de una forma de desvío de recursos conocida como “licuadora”.

En esta forma de operar se enviaban a una cuenta concentrados los recursos que estaban destinados a salud, seguridad, infraestructura y diferentes destinos y después eran utilizados para gastos no etiquetados, quitando así la posibilidad de rastrear el origen y destino de los recursos públicos.

Según el comunicado de la FGR, obtuvieron todos los datos de prueba para poder generar las órdenes de aprehensión y se deberá seguir todo el proceso penal contra los ex funcionarios para que sean procesados ante la justicia.

El exgobernador Javier Duarte de Ochoa se pronunció en redes sociales cuestionando las órdenes de aprehensión a lo que sostuvo que estas suceden en cada ocasión que en la mañanera se toca el tema del también exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y quien es su rival político.