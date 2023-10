Conferencia ‘mañanera’ de AMLO hoy 19 de octubre: Síguela aquí en vivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 19 de octubre de 2023 desde Palacio Nacional.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 18 de octubre?

AMLO critica paro nacional de trabajadores del Poder Judicial: ‘Están siendo manipulados’

Tras el anuncio del paro nacional de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF), López Obrador afirmó que están siendo manipulados por los magistrados, ministros y jueces que perderán sus privilegios con el recorte de 13 de 14 fideicomisos aprobado en la Cámara de Diputados.

“Pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial, el ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones”, lanzó.

El mandatario reiteró que los trabajadores no resultarán perjudicados por la medida, no así los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes ganan hasta 700 mil pesos mensuales.

“Si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario, nosotros somos avales, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones”, afirmó e indicó que el presupuesto que recibe la división es suficiente para cubrir las demandas laborales en caso de que la eliminación de alguno de los fideicomisos sí afecte las prestaciones que reciben. Además, encomendó a los legisladores “cuidar” que esto no suceda.

Lo último de las conferencias matutinas de AMLO de la semana

López Obrador afirmó este miércoles que el Ejército Mexicano ya tiene listo un plan de emergencia en caso de que la tormenta tropical Norma se convierta en huracán y cause estragos en Los Cabos, Baja California Sur.

El mandatario mexicano ‘tocó madera’ para que Norma se mantenga como tormenta tropical; sin embargo, alertó que el fenómeno “va directo” rumbo a Los Cabos, por lo que la Sedena ya está enviando elementos, equipo y alimentos a BCS para atender a la población en caso de que sea necesario.

También dio a conocer la lista de presidentes y primeros ministros que ya confirmaron su asistencia a la Cumbre sobre Migración que organiza para el domingo 22 de octubre en Palenque, Chiapas:

Miguel Díaz Canel de Cuba

Gustavo Petro de Colombia

Xiomara Castro de Honduras

Nicolás Maduro de Venezuela

Guillermo Lasso de Ecuador

Alejandro Giammattei de Guatemala

Ariel Henry, primer ministro de Haití

Según lo expuesto por AMLO la semana pasada, aún faltan por confirmar los mandatarios de El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá.

En este contexto, dijo que no limitará a los presidentes que asistan a la reunión para expresarse sobre temas controversiales, como la guerra entre Israel y Hamás.

“Los presidentes son libres de expresarse y manifestarse. Eso es un principio básico, el que cada quien pueda expresarse con libertad, pero la reunión es para atender el tema migratorio”, indicó.

Asimismo, anunció que próximo martes 24 de octubre se vacunará contra el COVID-19 y la Influenza en Palacio Nacional. “Voy aprovechar para ponerme las dos. Me van a jeringar”, dijo.

También dio a conocer que Grupo México envió una nota a la Secretaría de Gobernación de establecer un diálogo para atender varios asuntos, entre ellos, buscar una solución al problema de la contaminación del Río Sonora.

Cuestionado sobre este tema, comentó que se instalará una mesa de diálogo para revisar los estudios que realizó la Secretaría del Medio Ambiente y poder remediar los daños causados por el derrame tóxico de la mina Cananea en 2014.

En su conferencia del martes, López Obrador aseguró que no le importa que quemen la piñata de su figura en las movilizaciones que se llevan a cabo por la posible desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, como ocurrió este lunes en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

A pesar de las críticas de los manifestantes, el mandatario defendió una vez más que esta medida permitirá ahorrar recursos que se podrán destinar a otros rubros como becas para estudiantes de bajos recursos.

Ante las amenazas por la organización de un paro nacional por el recorte a los fideicomisos del Poder Judicial, pidió a los trabajadores de esta división no dejarse manipular y aseguró que su gobierno solo busca reducir los sueldos a los cargos más altos y eliminar los privilegios.

“Que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones, es hacer algo parecido ni siquiera tan drástico o tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, que le pregunten a los trabajadores, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, argumentó.

Mientras que en su conferencia del lunes, López Obrador reveló que Alberto Becerra será el nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), tras la renuncia de Ernesto Prieto, quien buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato.

En este contexto, descartó que otro secretario deje su gabinete en busca de un puesto de elección popular el próximo año.

“Hasta ahora, ya no habrá -en el caso de secretarios o secretarias- renuncias. Solo que haya una sorpresa, pero no, ya nadie va a salir, nos quedamos hasta el final”, adelantó.