PRI ‘se desmorona’ en el Senado: ¿Qué legisladores le han dicho ‘adiós’ al tricolor?

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín dejó al PRI para unirse al Partido Verde, sumando una nueva pérdida para el partido tricolor en la Cámara de Senadores y que cada vez tiene a menos representantes en dicha instancia.

Ramírez Marín, representante de Yucatán en la Cámara Alta, anunció su salida luego de que apareciera en una fotografía difundida el 21 de septiembre por el senador de Morena, José Narro Céspedes, donde ambos, así como otros legisladores, posan junto con Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la 4T y futura candidata a la Presidencia por el oficialismo.

“Es importante decir que llevo semanas trabajando y reflexionando sobre el futuro de Yucatán... He hablado con todas las fuerzas políticas del Estado, ese es el trabajo que siempre he asumido... y a través de estos años, lo único que se ha vendido es que hay que ser comparsa de Acción Nacional. No estoy dispuesto a aceptar esa premisa, no estoy dispuesto a asumir la alianza para construir el futuro de Yucatán”, dijo la noche de este martes 26 de septiembre.

Con ello, el senador justificó su salida del PRI, quien le agradece al partido por la oportunidad de conocer a buena gente; sin embargo, se niega a colaborar con el PAN, y por ello es que en el Partido Verde encontró la plataforma adecuada para el futuro de Yucatán.

Esta nueva baja en el PRI no es cualquier cosa, ya que se suma a la lista de legisladores que renunciaron al partido para irse a otros a lo largo de la legislatura se acrecenta mientras que la llegada de Jorge Carlos Marín vuelve al Verde la quinta fuerza política en México en el Senado al llegar a siete representantes.

Además, con este movimiento, la alianza de Morena-PT-Verde llega a 73 legisladores, mientras que la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) se queda apenas con 31 representantes.

¿Qué senadores han abandonado al PRI?

Tras las elecciones de 2018, el PRI ha perdido a seis en últimos meses, la mayoría de estos debido a problemas internos con el partido, principalmente con la situación que enfrenta el tricolor en la alianza con el PAN, así como diferencias con su líder nacional, el diputado Alejandro ‘Alito’ Moreno.

Los senadores que abandonaron el PRI son:

Noé Castañón, quien dejó al partido a inicios de 2019, es decir, que no duró ni un año tras las elecciones. Se unió a Movimiento Ciudadano.

Nancy Guadalupe Sánchez, que en julio de 2020 dijo que estaba “divorciada” del PRI para unirse a Morena.

Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, que dejaron al partido en julio pasado luego de diferencias con ‘Alito’ Moreno, quien supuestamente presionó para que alejaran a Osorio Chong de la coordinación de senadores del PRI. Además, anunciaron la creación del movimiento Congruencia por México.

Jorge Carlos Ramírez Marín, quien dejó el partido este martes 26 de septiembre y se unió al Partido Verde, que está en alianza con Morena.

¿Cómo queda el PRI ahora en el Senado?

El PRI, que fuera el partido hegemónico en México durante décadas, se queda con ocho senadores, es decir, es la cuarta fuerza política en la Cámara Alta, y de acuerdo con la página web del Senado, sus representantes son: