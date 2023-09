ONG de marea rosa  piden a PAN, PRI y PRD fortalecer a Xóchitl

Organizaciones de la sociedad civil urgieron tanto al PAN, PRI y PRD, que conforman el Frente Amplio por México, como a Movimiento Ciudadano (MC) a construir “un gran pacto político y ciudadano” para fortalecer la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz ante el peligro del “autoritarismo” y la “elección de Estado” de cara al proceso electoral de 2024.

En un desplegado, organizaciones como Marea Rosa, Unid@s, Seguimos en Marcha, Frente Cívico Nacional, Sí por México, entre otras, exhortaron a dejar atrás agravios, descalificaciones, divisiones y cálculos políticos, y convocaron a construir, con altura de miras, la mayor unidad de oposición, social y política, para evitar la consolidación del “presidencialismo autoritario” y lograr el cambio democrático.

Ante ello, plantearon la necesidad de instalar a la brevedad una mesa de diálogo con mediación ciudadana, ya que, consideraron, las organizaciones civiles pueden ser facilitadoras y garantes de una deliberación respetuosa, así como de los acuerdos que eventualmente tomen los partidos que integran el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano.

Para las organizaciones es necesario construir “un gran pacto” político y ciudadano que, fundado en la mayor unidad posible, integre con apertura las propuestas de la oposición y la agenda de un gobierno de coalición que reivindique el pluralismo y mire hacia el futuro.

“(Urge) fortalecer la candidatura de Xóchitl Gálvez, mujer ejemplar sin militancia partidaria, impulsada por millones de ciudadanos que participaron en un proceso democrático sin precedentes y cuyo liderazgo da frescura y potencia a un movimiento plural y unitario que tiene las condiciones para ganar las elecciones presidenciales, estatales, legislativas y municipales del próximo año. Inclinemos juntos la balanza del lado de la democracia”, sentenciaron.

En el desplegado, dirigido a los liderazgos, militantes y simpatizantes de MC, y a los partidos que conformen el Frente Amplio por México, se refiere que las elecciones de 2024 serán definitorias para el futuro del país y representan el mayor desafío político electoral de nuestra historia reciente.

“El momento es crucial, la democracia, las libertades y las instituciones están en peligro ante el autoritarismo y la elección de Estado que impulsa el grupo en el poder. Las y los demócratas estamos llamados a participar con sentido de urgencia, responsabilidad y generosidad, poniendo por delante el interés superior del país”, se destaca.

Cuestionada al respecto, la virtual candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, pidió a las organizaciones de la sociedad civil “no comer ansias” y dijo “no sentirse sola”, ya que apenas se encuentra en la etapa de planeación de la estrategia de campaña y en la definición de quienes fungirán como sus voceros.

“Prácticamente estas dos semanas avanzamos en eso (la estrategia de campaña), se lo estaremos presentando ya a los partidos políticos para empatar todo este proyecto que nació muy ciudadano, para que no se lo coman completamente los partidos, porque los ciudadanos quieren mantener ese espacio ciudadano”, aseguró.

“Pero también entendemos que esto sin los partidos no es posible, entonces había que construir una estrategia importante y en eso estamos. (...) Entonces, en ese sentido, no me siento sola, apenas vamos a empezar a nombrar vocerías, responsabilidades, en fin, en eso estamos”, explicó.