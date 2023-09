Morena promete pruebas contra tesis de Xóchitl Gálvez; plagio el 22% por ciento, dice

De acuerdo con la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, el 22 por ciento del informe de titulación de la candidata presidencial del Frente Amplio de México, Xóchitl Gálvez, proviene de otras fuentes.

El comité estatal de Morena informó que sometió a un análisis el trabajo escrito por la senadora panista, a través de la plataforma iThenticate de Turnitin. El software, creado en 2004, es una herramienta que está a disposición de investigadores y escritores profesionales para detectar posibles fuentes de plagio.

A través de un comunicado de Morena celebró la intervención del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, para que el Comité de Ética y el Consejo Técnico de la máxima casa de estudios analicen el trabajo de la senadora panista.

“Esperamos que la panista enfrente su responsabilidad y deje de descalificar a quienes le exigen que sea honesta. ¡Xóchitl Gálvez deja de vivir en la farsa! ¡Ya viste que la verdad tarde o temprano siempre se da a conocer”, mencionó Morena CDMX.

La dirigencia morenista señaló que pondrá a disposición de la UNAM las pruebas que obtuvieron en el análisis informático. Acusó que Xóchitl Gálvez reprodujo textos académicos de la Universidad Veracruzana; del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la misma UNAM e incluso de instituciones extranjeras como la Escuela Politécnica del Ejército y de la Universidad Técnica de Ambato, de Ecuador.

“No es posible que los del PRIANRD y la propia Xóchitl Gálvez minimicen esta situación con la que queda descalificada moralmente para postularse a la Presidencia de la República; lo reiteramos una persona que miente constantemente no puede aspirar a gobernar una gran nación como México”, agregó la Comité Estatal CDMX de Morena.

Xóchitl Gálvez lista para 256 enfrentamientos

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, a través de un video se defendió de las acusaciones de plagio en su trabajo para obtener el título en Ingeniería en Computación de la UNAM. Remarcó que su escrito se trata de un informe y no de una tesis, agregó que si la falta de referencias en el 2 o 3 por ciento de su trabajo son suficientes para anular su título acatará la decisión de la UNAM.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera, mañana van a decir que no soy mujer”, expresó Xóchitl Gálvez. Agregó que está preparada para encarar 256 ataques más por parte de sus opositores.

Enfrentamiento en redes sociales por el título de Gálvez

Por otro lado, la dirigencia nacional de Morena atacó a la candidata del Frente Amplio por el posible plagio en su informe de titulación, pero haciendo alusión a la famosa estrategia de marketing de Librerías Gandhi. En la publicación se observa: “Xóchitl: Leer evitará que te plagies las tesis”.

El Partido Acción Nacional (PAN) respondió a la publicación y acusó a Morena de robarse la propaganda de la librería. De igual forma el Partido de la Revolución Democrática apoyó los dichos de sus aliados políticos y atacó a la dirigencia guinda e hicieron una mención al caso de plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.