‘RIP PRI’: Morena dice que ‘Alito’ derribó sus ‘últimas Paredes’ tras declinar por Xóchitl Gálvez

Morena y representantes del oficialismo se pronunciaron luego de que el PRI retirara el apoyo a la senadora Beatriz Paredes en la búsqueda de la Presidencia en 2024 y respaldaran las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, legisladora del PAN que lidera las encuestas de Va por México.

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dijo este miércoles 30 de agosto que reconocían todo el trabajo de Beatriz Paredes; sin embargo, apoyaban a Xóchitl Gálvez con el objetivo de sumar entre los tres partidos a una candidatura única, ya que el PAN, al ser su partido, la respaldaba, y recientemente el PRD también había cerrado filas con ella.

“Se acabó la simulación. ‘Alito’ (Moreno) ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas Paredes. PRI…RIP”, fue el mensaje de Mario Delgado, líder nacional de Morena, quien en tono burlón refirió el proceso interno de Va por México como una simulación y señaló que debido al líder priista el partido tricolor está cerca de desaparecer.

El aspirante a la Presidencia en representación de Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña, también se pronunció respecto a la decisión del partido tricolor, y dijo que “ya había anunciado un golpe bajo de ‘Alito’ Moreno contra Beatriz Paredes. Una simulación el proceso del Frente Guango de Derecha”.

Fue el propio líder nacional del PRI quien reconoció el pasado lunes 28 de agosto quien reconoció que las encuestas no favorecían a Beatriz Paredes, lo que provocó que el oficialismo argumentara que las cúpulas de poder en la oposición estaban inclinadas a favor de Gálvez.

Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a Beatriz Paredes que no renunciara, ya que en la oposición ya tenían compromisos para que Gálvez ganara y no querían ningún tipo de riesgo. “¿Cómo van a ir a decirle a los mandamases que no salió (elegida Xóchitl Gálvez)?”, cuestionó.

“Imagínense que el presidente de un partido diga ‘ya no’, ‘ya hazte a un lado’ y que salgan otros del mismo partido a decir ‘no, no te hagas a un lado’... Beatriz aguanta, el pueblo se levanta”, agregó López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles 30 de agosto.