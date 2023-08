Beatriz Paredes: ‘No hay que dar las peleas que no vayas a ganar’

Beatriz Paredes, militante priista y aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, se ha colocado como la segunda favorita para abanderar a la alianza del PRI, PAN y PRD. Ella tiene una carrera de 50 años en la política mexicana, tiempo durante el cual ha hablado de sus ambiciones y sus más grandes retos.

En sus propias palabras, Beatriz Paredes Rangel ha expuesto que no le encuentra sentido a compartir anécdotas personales, pero se ha animado a hablar de su forma de pensar a la hora de estar frente a momentos decisivos. Así lo cuenta en citas recopiladas por el columnista Salvador Camarena.

“De tiempo atrás acuñé una máxima: no hay que dar peleas que no vayas a ganar. O sea, entra a los desafíos cuando tengas claro el terreno que pisas, cuando sepas lo que vas a enfrentar y cuáles serán los resultados”, apuntó hace 19 años.

En Gritos y susurros (compilado por Denise Dresser en 2004), la priista menciona que, en algunas ocasiones, se ha sentido incluso poco preparada, pese a su trayectoria.

En situaciones difíciles, contó en aquel entonces, procura estar siempre preparada ante todo lo que pueda suceder, tiene por ello un bagaje de conocimientos adquiridos, se mantiene alerta y puede actuar ante situaciones de emergencia.

No obstante, dijo Beatriz Paredes, “siempre me siento limitada, poco preparada, incluso estúpida, cuando asisto a eventos bilingües, y está restringida mi capacidad de comprensión, de comunicación, de aprendizaje, de debate, por mi falta de dominio de la lengua inglesa. ¡Con lo que admiro el lenguaje! (…) ¡Con lo que aprecio la palabra!”.

¿Qué haría Beatriz Paredes si encabezara la candidatura y llegara a la Presidencia?

La priista Paredes, quien compite con su compañera de alianza Xóchitl Gálvez (PAN) por la candidatura del Frente opositor, ha hablado más recientemente sobre sus aspiraciones y la necesidad de tener una mujer frente a la Presidencia de México.

Ante la situación mexicana actual de inseguridad, dijo que es importante que las autoridades deben asumir sus decisiones.

“Es indispensable reconocer los problemas para enfrentarlos, y enfrentarlos con eficacia, con eficiencia”, apuntó Paredes en una entrevista con Guillermo Ortega en El Financiero TV el 10 de julio.

Por ello, afirma que si fuera la candidata presidencial del Frente Amplio y luego fuera electa presidenta, buscaría formar un gabinete eficaz y honesto.

“La gente en el país me conoce. Quiero invitarlos a quienes no me conozcan, a que conozcan la propuesta de Beatriz Paredes, a que conozcan mi biografía, a que sepan quién soy. Hay algo que es importante: de todas las responsabilidades que he tenido, en ninguna me han levantado ni un acta administrativa, tengo las manos limpias, soy una gente que puedo mirar a los ojos, de frente”, aseguró.

¿Cómo va Beatriz Paredes en las encuestas?

La más reciente encuesta de El Financiero, publicada el 28 de agosto, indica que las aspirantes punteras son Claudia Sheinbaum, por Morena, y Xóchitl Gálvez Ruiz, por el Frente Amplio.

Sobre quién es la aspirante preferida para encabezar a la alianza del PRI, PAN y PRD, las personas encuestadas señalan que Xóchitl Gálvez lidera con el 58 por ciento de las preferencias.

Mientras que Paredes Rangel cuenta con un 42 por ciento de respaldo, todavía varios puntos abajo.