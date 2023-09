¿Por qué AMLO está tan agradecido con Peña Nieto y Alfredo del Mazo? Esto dijo en Edomex

A pesar de que dijo que no tenía planeado hablar en la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la palabra este jueves 14 de septiembre, y además de reconocer a su compañera de partido, tomó un buen rato para elogiar la gestión del mandatario saliente, Alfredo del Mazo, así como reconocer a su antecesor en la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

“He tenido muy buen trabajo coordinado con el gobernador Alfredo del Mazo, no hemos chocado, no han habido discrepancias, y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran... cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos. Una cosa son los partidos y otra cosa es el Gobierno. Como su nombre lo indica: partido es una parte y Gobierno es todo el pueblo”, dijo López Obrador en reconocimiento a Del Mazo.

Alfredo del Mazo pasará a la historia como el último gobernador del Estado de México representante del PRI en un periodo de 93 años de hegemonía, dejándo el gobierno a partir del sábado 16 de septiembre en manos de Morena, partido oficialista en el Gobierno Federal que ganó con más de la mitad de los votos al que se conocía como el último gran bastión del PRI, ya que es la entidad más poblada del país.

¿Qué tiene que agradecerle AMLO a del Mazo y Enrique Peña Nieto?

Durante su participación en la toma de protesta de Delfina Gómez, López Obrador insistió en los reconocimientos a Alfredo del Mazo, “porque independientemente de que trabajamos juntos actuó con mucho respeto a la libertad de los mexiquenses”, esto en torno al tema de las elecciones realizadas en junio pasado.

Fue ahí cuando López Obrador sacó el tema sus dos supuestos fraudes electorales y al expresidente Peña Nieto, ya que dijo que no se metió en las elecciones de 2018, evitando cualquier fraude que impidiera su llegada a la Presidencia.

“Tengo que decir que el presidente Peña (Nieto), a diferencia de los otros dos presidentes (Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN), lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar”, dijo López Obrador entre aplausos.

Reconoció que “algo parecido” hizo Alfredo del Mazo este año al evitar cualquier tipo de apoyo a la candidata Alejandra del Moral, de la alianza Va por México, donde está el PRI, partido al que pertenece, así como el PAN y el PRD.

Admitió que hubo “muchos reclamos a Alfredo del Mazo” de parte de la oposición por su comportamiento en el periodo electoral; sin embargo, preguntó a los políticos opositores lo siguiente:

“¿Qué querían? ¿Que utilizara el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrátco. ¿Qué querían? ¿Qué hiciera campaña a favor de quien representaba su partido (Alejandra del Moral? Es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado es importante reconocerlo”, sentenció López Obrador.

López Obrador y Alfredo del Mazo tendrán un último encuentro como mandatarios este viernes 15 de septiembre en la inauguración del primer tramo del Tren Interurbano, mismo que compone cuatro estaciones y va de Zinacanepec a Lerma, Estado de México.

El evento de toma de protesta de Delfina Gómez se adelantó un día, ya que se tenía previsto igual para el viernes, pero ante la inauguración y que esta fuera la útima aparición de Del Mazo como gobernador del Estado de México, el congreso local autorizó mover el calendario.