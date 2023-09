¿Alfredo del Mazo recibirá una embajada de AMLO? Esto sabemos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer las pretensiones y el futuro político de Alfredo del Mazo Maza -gobernador del Estado de México- quien este lunes 4 de septiembre ofreció su sexto y último informe de gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano se deshizo en halagos hacia el gobernador priista; no obstante, no reveló si lo integrará a su gabinete o le ofrecerá alguna embajada, como lo ha hecho con otros exgobernadores.

“No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena relación. Tenemos orígenes políticos distintos; sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo en el Estado de México, que eso es lo más importante, podemos tener orígenes partidistas diferentes, pero como gobernantes debemos siempre pensar en el pueblo, tenemos que trabajar juntos”, reconoció AMLO en Palacio Nacional.

“Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería y jamás ha realizado alguna declaración en contra del Gobierno Federal. Ha sido respetuoso y se lo agradecemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México”, añadió

Asimismo, el titular del Ejecutivo destacó que Alfredo del Mazo haya aceptado distribuir los nuevos libros de texto de la SEP, a pesar de la campaña de desinformación que inició una cadena de televisión a nivel nacional y los partidos de oposición.

“Tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México”, dijo.

El último ‘acto’ de Del Mazo

El mandatario mexicano también confirmó que el próximo viernes 15 de septiembre inaugurará el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca en compañía de Alfredo del Mazo y la gobernadora electa del Edomex, Delfina Gómez.

El primer tramo comprende las estaciones: Zinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma.

Este será el último acto de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México.

¿Qué dijo Del Mazo sobre AMLO?

Durante su sexto informe de gobierno, Alfredo del Mazo también alabó al presidente mexicano y le agradeció su presencia en Toluca.

“Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal, aprecio mucho que nos haya acompañado”, dijo en medio de aplausos.

De gobernadores de oposición a embajadores

Alfredo del Mazo no sería el primer priista en unirse a las filas del gobierno de AMLO, tras perder la elección en sus estados, cuatro exgobernadores del PRI fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadores o cónsules.

Quirino Ordaz Coppel , exgobernador de Sinaloa - Embajador de México en España.

, exgobernador de Sinaloa - Embajador de México en España. Claudia Pavlovich , exgobernadora de Sonora -Cónsul de México en Barcelona.

, exgobernadora de Sonora -Cónsul de México en Barcelona. Carlos Miguel Aysa , exgobernador de Campeche - Embajador de México en República Dominicana.

, exgobernador de Campeche - Embajador de México en República Dominicana. Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo -embajador de México en Canadá.