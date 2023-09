¿García Harfuch renuncia a la SSC para unirse a la campaña de Sheinbaum? Esto dijo

Tras hacer oficial su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch anunció este sábado su separación del cargo para colaborar con Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

A través de su cuenta de X, el ahora exsecretario de Seguridad capitalino informó que siendo fiel a su ideal de que ser jefe de la Policía no le permite agendas paralelas, tomó la decisión de retirarse como encargado de la seguridad de la ciudad para apoyar a la exjefa de Gobierno.

“Como lo he expresado siempre, ‘ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas’, por esta razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra. Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, indicó García Harfuch en su mensaje.

Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein , quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2023

Este anuncio tiene lugar tan solo unas horas después de que la mañana de este sábado, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, compartiera en sus redes sociales la salida de García Harfuch al frente de la SSC.

“Me visitó el Lic. García Harfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México”, escribió Batres en su cuenta de X.

Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

¿García Harfuch quiere ser jefe de Gobierno de la CDMX?

Pese a no ser militante de Morena, García Harfuch aparece en las encuestas publicadas por distintos medios como uno de los principales contendientes para llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Apenas el pasado 4 de septiembre, el exjefe de la policía fue cuestionado sobre sus aspiraciones para suceder a Batres como jefe capitalino en 2024. Ahí, Harfuch se declaró listo para “enfrentar cualquier reto en la ciudad”.

—¿Está listo para la encuesta de Morena?, le cuestionó el periodista Miguel Ángel Velázquez, de La Jornada.

—No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar. Si mi mente empieza a estar en la encuesta, no voy a estar en la seguridad, respondió Garcia Harfuch.

—Pero… ¿listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad?, insistió el periodista

—¡Sí, por supuesto. Listo!, contestó el ahora exfuncionario.

García Harfuch llegó a la administración de Claudia Sheinbaum como encargado de la policía capitalina desde octubre de 2019, en sustitución de Jesús Orta Martínez.

Un año después, el 26 de junio de 2020, sufrió un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec de la CDMX por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho en el que resultó lesionado y uno de sus escoltas perdió la vida.

¿Quiénes son los aspirantes a jefe de Gobierno de la CDMX?

Además de García Harfuch, otros cinco personajes buscan dar la pelea por la ‘joya capitalina’ en las elecciones de 2024: