Encuesta de Morena: ¿Cuál es el ‘premio de consolación’ para las ‘corcholatas’ perdedoras? Esto sabemos

Faltan unas horas para conocer los resultados de las encuestas de Morena rumbo a las elecciones 2024 para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y así competir por la presidencia.

Morena prevé premios de consolación para las tres corcholatas que pierdan la encuesta, según la versión de uno de los asistentes al ‘cónclave’ del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con los aspirantes presidenciales y gobernadores de ese partido.

Quien triunfe en la encuesta coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y más adelante podrá ser candidato del partido, y todos deben cerrar filas.

¿Cuál es el premio de consolación para las ‘corcholatas’ perdedoras de Morena?

El segundo y tercer lugar de la encuesta de Morena serán designados coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, mientras que el cuarto lugar deberá ser incluido en el gabinete presidencial en una posición privilegiada.

En la conferencia matutina de este miércoles 6 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con las ‘corcholatas’ perdedoras de la encuesta.

“Son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos? Son personas muy responsables, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Aquí se lucha por ideales, por principios, por el pueblo”, dijo.

AMLO descartó una ruptura dentro de Morena, aunque no dio detalles de cuándo ni cómo se realizaría dicha reunión.

Añadió que “todo marcha bien” y que, al igual que los ciudadanos, está a la espera de los resultados. El mandatario precisó que no sabe nada al respecto del proceso y que se enterará por los medios de comunicación.

AMLO anunció que luego del resultado de la encuesta habrá una entrega del ‘bastón de mando’ a quien quede a cargo de la conducción del movimiento.