Sheinbaum ganó las encuestas de Morena; Ebrard las rechaza

"Mañana (hoy) empieza el proceso electoral y no hay tiempo que perder”, señaló la candidata presidencial de Morena durante su intervención [Fotografía. Twitter/@Claudiashein]

Con ventaja en las cinco encuestas realizadas en el proceso interno, Claudia Sheinbaum se confirmó anoche como la coordinadora de los comités de defensa de la llamada cuarta transformación, y quien será la candidata de Morena en la elección presidencial de 2024.

Sheinbaum competirá con la senadora Xóchitl Gálvez, como las dos únicas aspirantes a la Presidencia, hasta ahora, que por primera vez sería encabezada por una mujer.

Sin la presencia de Marcelo Ebrard, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que en la encuesta realizada por el partido, la exjefa de Gobierno de la CDMX obtuvo 39.4% de las preferencias, frente a 25.6% de Marcelo Ebrard; 10% de Adán Augusto López; 6.5% de Ricardo Monreal, 12.2% de Gerardo Fernández Noroña y 6.3% del senador del PVEM, Manuel Velasco.

La encuesta de la firma Mercaei –propuesta por Ebrard– reportó 39.3% para Sheinbaum, contra 25.9% para Ebrard; 11.7% para Adán López; 10% para Fernández Noroña; 7.3% para Velasco, y 5.8 a Monreal. La encuestadora De Las Heras otorgó a Sheinbaum 41.1%, a Ebrard 26.4%, a Adán Augusto 10.9%, a Fernandez Noroña 9.3%, a Velasco 6.9% y a Monreal 5.4%.

La empresa Buendía Márquez marcó 36.6% a Sheinbaum contra 26.1% a Ebrard; 11.7% a Gerardo Fernandez; 11.1% a Adán López; 8.6% a Velasco, y 5.9% a Monreal. Y Eliga Consultores mostró 40.5% para Sheinbaum contra 25% de Ebrard,12.20% de Adán López, 9.9% de Fernández Noroña, 6.7% de Velasco y 5.7% de Monreal.

En respuesta a la protesta de Ebrard, Durazo sostuvo que “el análisis integral nos permite concluir que, de manera inobjetable, la compañera Claudia Sheinbaum obtuvo el mejor posicionamiento” y resaltó que “se cumplió plenamente con las reglas”, por lo que “no hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado”.

“El resultado es definitivo”, remarcó, y aclaró “ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular ni pudo incidir de manera definitiva”.

El líder del partido, Mario Delgado, dijo que “muchos se equivocaron pensando que se iban a repetir las mismas prácticas de siempre, los arreglos desde arriba y sin tomar en cuenta al pueblo”, pero “no más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones”.

Entre gritos de “¡uni-dad! ¡pre-si-den-ta!, ¡es-un-honor estar-con-Obrador!” de los seguidores de la ‘4T’ en el auditorio, los cinco aspirantes aceptaron los resultados, se unieron de la mano y le alzaron el brazo a Claudia Sheinbaum.

Serio todo el tiempo, Monreal pidió a la ganadora “que no nos gane la arrogancia, el exceso de optimismo”, que “al compañero Ebrard todos lo necesitamos”, que “no actuemos de manera facciosa y llamemos a todos”. Al final se despidió con un frío abrazo.

En respuesta, Sheinbaum prometió que “tendrá puertas siempre abiertas, nunca se van a cerrar” y pidió “trabajar en equipo, necesitamos de todos y de todo”, por lo que los invitó a que “mañana (hoy) nos reunamos, porque mañana (hoy) empieza el proceso electoral y no hay tiempo que perder”.

Adán Augusto López expresó que el acto fue “una lección de entereza, de probidad y de compromiso. Aquí no sobra nadie”. Fernández Noroña y Manuel Velasco reconocieron el triunfo de Sheinbaum. Además, en un desplegado, los gobernadores de Morena expresaron su respaldo a la exjefa de Gobierno.