‘Yo apoyo a Claudia Sheinbaum’: AMLO le entregará bastón de mando este jueves

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 7 de septiembre de 2023 desde Palacio Nacional acompañado del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de hoy 7 de septiembre?

AMLO entregará bastón de mando a Claudia Sheinbaum tras ganar encuestas de Morena

López Obrador anunció que entregará este jueves el bastón de mando a la virtual candidata de Morena para las elecciones del 2024, Claudia Sheinbaum, luego de que resultara ganadora de las encuestas de Morena.

“Ya voy a terminar como dirigente, hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde noche”, indicó aunque aún no mencionó el lugar ni la hora del evento.

INAH en Tren Maya: Estas piezas arqueológicas han sido recuperadas

Los trabajos de salvamento arqueológico a lo largo de la ruta del Tren Maya por parte del INAH continúan aún cuando la obra ya cuente con el visto bueno en todos los tramos. Hasta este jueves se ha registrado y preservado lo siguiente:

55 mil 132 bienes inmuebles (cimientos, albarradas, basamentos, etc.)

1 millón 249 mil 777 fragmentos de cerámica recuperados

Mil 925 bienes muebles (metates, cerámica)

Mil 339 piezas en restauración

647 osamentas

2 mil 252 rasgos naturales (cuevas y cenotes)

Además, se han hallado un par de edificios en la zona arqueológica de Kabah y que forman parte de la ruta Puuc. El INAH tenía una noción indirecta sobre estas construcciones ya que se encontraban debajo de la selva.

Según detallo el director del instituto, Diego Prieto, Kabah se fundó entre los años 200 a 500 de nuestra era en el corazón de la región serrana de Yucatán.

Lo último de las conferencias matutinas de AMLO de la semana

López Obrador anunció este miércoles que se reuniría con las corcholatas que resulten perdedoras del proceso interno de Morena para selección de candidato presidencial rumbo a las elecciones federales de 2024.

“Son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos? Son personas muy responsables, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Aquí se lucha por ideales, por principios, por el pueblo”, dijo.

El miércoles por la tarde, finalmente se dio a conocer que la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue la ganadora del proceso y por lo tanto, se convierte en la virtual candidata del partido que participará en los comicios del próximo año.

Antes de este suceso, el mandatario aprovechó para explicar el significado que tiene el bastón de mando que le entregará por ser la encargada de continuar con el proceso de transformación.

“Es una forma de entregar una responsabilidad como dirigente de un movimiento de transformación. Es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres del país, se entregará a quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial: ayudar a los pobres”, aclaró.

“Para nosotros el bastón de mando significa mucho porque por el bien de todos, primero los pobres”.

En otro tema, reveló que evitará volar sobre el espacio aéreo de Perú durante su gira por Sudamérica, para impedir que el gobierno de Dina Boluarte “haga una majadería” a la investidura presidencial.

“No lo hacemos porque tengamos problemas de odio o una confrontación frontal, lo hacemos porque no queremos que la investidura presidencial se vea envuelta en un escándalo”, aseguró.

La maniobra que hará el avión militar -que llevará a AMLO a Santiago de Chile- para evitar el espacio aéreo de Perú hará que el viaje se extienda una hora; sin embargo, el mandatario mexicano dijo que era mejor “actuar de manera precavida”.

El titular del Ejecutivo visitará Colombia, Brasil, Argentina y Chile, como parte de una segunda gira internacional a países distintos a Estados Unidos. El viaje comenzará el viernes 8 de septiembre con una reunión con Gustavo Petro.

El martes 5 de septiembre, López Obrador aseguró que su gobierno respeta la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López de suspender el proceso penal contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la compra de la planta de Agronitrogenados y pidió esperar la resolución del Poder Judicial tras la presentación de una apelación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, anunció que el Gobierno Federal considera incluir incrementos a todos los programas de la Secretaría del Bienestar en el Presupuesto de Egresos 2024 y si los ingresos los permiten, también podría aumentar el número de becas destinadas a nivel básico.

En cuanto la conmemoración del Grito de Independencia que tendrá lugar la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, dio el siguiente programa: