Monreal ‘tira paro’ a Ebrard: Pide excluir a su encuestadora para que entre la del excanciller.

¿Es el nacimiento de una alianza Ricardo Monreal-Marcelo Ebrard? Alejandro Rojas Díaz-Durán, representante del senador con licencia, anunció este viernes que pidieron a Morena excluir a su propuesta de casa encuestadora, esto para que sea incluida la elegida por el excanciller.

“Nos hemos comunicado con el gobernador Alfonso Durazo para informarle que estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa encuestadora que ayer fue sorteada y que resultó elegida entre una de las cuatro que van a hacer las encuestas espejo de nuestra elección interna, con el objetivo de abonar a la construcción de la unidad de Morena, para que se le permita, que quedó en octavo lugar. a la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard a fin de que sea incluida por prelación en sustitución de la empresa encuestadora que propusimos y resultó electa”, dijo en un video publicado en X, antes Twitter.

Morena reunió el jueves a los representantes de los aspirantes a la candidatura de la Cuarta Transformación para el sorteo de las cuatro casas encuestadoras que realizarán la encuesta espejo para elegir al eventual abanderado o abanderada presidencial.

Representantes de las llamadas ‘corcholatas’ confirmaron que hubo un desencuentro por el sorteo, lo que llevó a la senadora ‘Malu’ Mícher, representante de Ebrard, a no firmar el acta de acuerdo.

Díaz-Durán, representante de Ricardo Monreal y Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, habrían firmado con reserva, según lo trascendido.

¿Qué dijo Ebrard sobre las encuestadoras?

Este viernes, el excanciller subrayó que las casas encuestadoras deben cumplir sí o sí con los requisitos que se acordaron desde un inicio para el proceso interno de Morena.

Entre esas exigencias está el que las encuestadoras deben ser nacionales y “ajenas a errores”, es decir, que sus números finales se acerquen o sean iguales a los resultados de las elecciones en las que participaron.

“Por esa razón, la senadora ‘Malu’ Mícher, e hizo bien, no estuvo disputa a firmar esa acta hasta que ese problema no se resuelva. ¿Cómo vas a resolver si las encuestadoras son elegibles? No sabíamos los nombres de las empresas hasta que se abrieron los sobres”, agregó.

Además. el excanciller rechazó su salida de Morena, como dijo Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y aspirante también a la candidatura de la Cuarta Transformación, quien sugirió que romperá con el partido guinda para ser el abanderado de ‘Movimiento Desahuciado’.

“Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo afuera de las instalaciones del Instituto

Con información de David Saúl Vela