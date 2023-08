No solo con AMLO.... libros de texto de la SEP tenían errores desde hace 87 años

El diputado de MC, Jorge Álvarez, señaló que no es la primera vez que los libros de testo de la SEP tienen errores. (Cuartoscuro)

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, reconoció que existen una serie de errores en los nuevos libros de texto que serán entregados a los alumnos para el inicio del ciclo escolar 2023-2024; sin embargo, aclaró que no es la primera vez que se encuentran este tipo de ‘áreas de oportunidad’

“En 20 mil 566 hojas de los libros y de los errores que alcanzo a distinguir, no suman más de 20, y voy a ser generoso. Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, el culpable fue el director general, no fueron los editores, ellos hicieron un gran trabajo”, expresó este martes 8 de agosto, en conferencia de prensa.

Además, Marx Arriaga recordó que, cuando Emilio Chuayffet se encontraba como titular de la SEP, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se encontraron 117 errores en los libros de texto.

¿Cuáles son los errores en que se encontraron en sexenios pasados dentro de los libros de la SEP?

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, enlisto, este martes 8 de agosto, una serie de errores que tuvieron los libros de texto gratuitos en administraciones pasadas, por lo que criticó al PAN y al PRI por “sumarse a una campaña de noticias falsas auspiciada por grupos de interés” y calificó como “un acto de cinismo e hipocresía”.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente, Álvarez Máynez expuso errores hallados en los libros de texto de las admnistraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Es condenable que haya errores en los libros de texto, una mano de seis dedos, de 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que son los libros de texto actuales”, detalló.

Además, señaló que en 2014 se imprimieron libros que les decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto a las mujeres.

“Textos de ideologización, en dónde se dice que, por ejemplo, en 1997 México ya vivía en democracia, un texto de Krauze, en un libro de Formación Cívica y Ética de 2014. En el 2011 exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón, incluso de Labastida”.

En el 2010, una revisión de la Conquista pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios y en el 2008 imprimieron un libro que hablaba del 68, en quinto de primaria, diciendo que el movimiento estudiantil fueron una serie de protestas en donde hicieron el derecho de la libre expresión

“El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva cinco años, lleva 87 años de no entender que la educación ha sido para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político”, concluyó el emecista.