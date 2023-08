‘Está actuando igual que Fox’: Así fue el ‘pleito’ entre AMLO y un reportero en la ‘mañanera’

AMLO defendió poder pronunciarse sobre los candidatos de oposición ya que su vocero, Jesús Ramírez, 'a veces no quiere'. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó este viernes una discusión con el reportero Rafael Ramírez, quien lo señaló de actuar contra los aspirantes presidenciales de oposición de la misma forma que Vicente Fox actuó -en su momento- contra el propio AMLO, previo a las elecciones de 2006.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano argumentaba que él no había ejercido violencia de género en contra de Xóchitl Gálvez, a lo que el reportero de El Sol de México le preguntó si sus declaraciones no trasgredían el artículo 134 de la Constitución Mexicana, que dice que los servidores públicos no deben influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.

“No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad. Existe un bloque conservador, muy corrupto, que está en contra de la transformación del país”, respondió el presidente.

- Reportero: Pero después de que Fox se metió con usted en 2006, violando la Constitución, ¿no está usted está haciendo prácticamente lo mismo?

- AMLO: ¡No! Yo lo que estoy advirtiendo es que los corruptos quieren regresar a hacer lo mismo. No somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar.

- Reportero: Pero para eso usted tiene a Mario Delgado (presidente de Morena).

- AMLO: No, pero ese es un partido. El Gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia y yo tengo el derecho de decir que son una pandilla de rufianes, corruptos que le han hecho mucho daño al país. No estoy metiéndome en cuestiones de género, no tiene que ver con hombres o mujeres”, replicó el jefe del Ejecutivo.

Tras esta respuesta, el comunicador le preguntó que si no era mejor presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

“Las he presentado durante muchísimo tiempo y las han archivado. Yo he denunciado a todos los corruptos, es más he escrito libros sobre eso”, argumentó.